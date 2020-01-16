В Ялту на бал дворников приедут участники из Ниццы и Баден-Бадена

Муниципальные власти Ялты начали подготовку к первому международному балу дворников на котором ждут гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Об этом рассказал глава администрации города Иван Имгрунт.

По его словам, мероприятие задумано в духе всемирно известных Венских балов, проводимых для представителей разных профессий. Ялтинские власти сочли, что дворники незаслуженно обделены вниманием и решили восполнить этот пробел. Бал дворников пройдет почти в классическом стиле, с живым симфоническим оркестром, легкими закусками и вином, при этом мужчины будут одеты в "парадную форму дворников", а женщины ограничатся традиционными белыми бальными платьями.

Бал дворников преследует цель не только поднять престиж этой дефицитной профессии, но и укрепить международные связи республики, расширить рамки народной дипломатии. Поэтому на первом балу в Ялте ждут представителей профессии из бывших республик СССР, а также дальнего зарубежья.

- Мы пригласим для участия в нашем балу дворников из бывших союзных республик, а также из стран Западной Европы - Австрии, Германии, Турции, Греции, - рассказал Иван Имгрунт. - В частности, в Ялте ждут дворников из городов-побратимов Франции и Германии - Ниццы и Баден-Бадена.

Ялта, как и другие города Крыма, испытывает острую потребность в работниках "чистого цеха". В курортной столице полуострова сегодня вакантны около 200 рабочих мест дворников, которые необходимо заполнить до начала курортного сезона. В нынешнем году муниципальные власти обещают поднять зарплату работников метлы до 30 тысяч рублей в месяц, обеспечить их форменной одеждой - не только рабочей, но и парадно-выходной, включая зимнюю и летнюю. У дворников будут индивидуальные нагрудные значки, как это было в дореволюционной России, а их полномочия хотят расширить до уровня "квартальных надзирателей" также по дореволюционному образцу. Лучших работников муниципальные власти обещают обеспечить служебным жильем.