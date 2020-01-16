В Калмыкии пьяный мужчина до смерти избил пятилетнего ребенка

В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя республики, которого подозревают в убийстве пятилетнего ребенка его сожительницы.

Как сообщает пресс-служба СУСК России по республике Калмыкия, ребенок был инвалидом детства. По версии следователей, преступление было совершено ночью 15 января в доме в поселке Ики-Бурул.

Преступник был пьян. На почве неприязни к ребенку он нанес ему многочисленные повреждения в области головы, туловища и других частей тела. Из-за нанесенных травм ребенок умер на месте.

Подозреваемый задержан. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).