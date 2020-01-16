В одном из детсадов Батайска воспитанникам заклеивали рты скотчем

В Ростовской области сотрудники Следственного комитета России приступили к проверке информации о фактах применения насилия в отношении воспитанников одного из детских садов города Батайск.

Как сообщает пресс-служба СК, местная газета написала, что в дошкольном учреждении воспитательница наказывала четырехлетних малышей с помощью ремня и шнура от мобильного зарядного устройства. Кроме того, детям заклеивали рот скотчем.

Когда о скандальных фактах стало известно родителям детей, то сотрудница детсада уволилась с работы по собственному желанию. И тем не менее сотрудники СК приступили к проведению процессуальных действий.

"В ходе проверки следователи проверят факты применения насилия в отношении детей, изложенные в публикации", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.