На этапе запуска бизнес-идеи требуются деньги - свои или привлеченные, например венчурных инвесторов. Как заставить их поверить в успех будущего предприятия, убедить в том, что оно непременно займет свою нишу на рынке и к тому же будет успешно решать проблемы общества?

Сумма средств для выхода проекта на рынок, как правило, зависит от направления деятельности и предпринимательских навыков стартапера, считает основатель Центра привлечения инвестиций и поддержки стартапов Дмитрий Гурьев. К примеру, для запуска пилота в IT деньги могут вовсе не потребоваться, а тестирование занять всего пару недель - в отличие от индустриальных проектов, где нужны более крупные вложения. К слову, центр регулярно организует в Екатеринбурге встречи стартаперов с потенциальными инвесторами, помогая начинающим предпринимателям не только понять их подходы и предпочтения, но и получить реальную помощь в осуществлении своей идеи.

- Инвестору важна команда проекта, а также чтобы рынок был растущий и масштабируемый. Например, в IT-секторе показатель масштабируемости - количество желающих установить ваше приложение. Часто молодым предпринимателям нужно даже не денег дать, а показать направление развития и познакомить со специалистами по их профилю, - рассуждает Константин Перминов, эксперт Агентства стратегических инициатив.

Отыскать единомышленников в команду можно посредством нетворкинга, когда люди обмениваются полезными контактами, а также на форумах разработчиков - хакатонах. В течение 48 часов их участники придумывают технологию для решения конкретной проблемы, рассказывая о своей идее экспертам и одновременно проверяя ее качество. Так, например, было создано приложение, которое помогает жителям оценить городское благоустройство.

Чтобы привлечь внимание инвесторов, стартаперам нужно подготовить презентацию проекта и пакет планов, а также исследование рынка для оценки конкуренции

- Сейчас есть такая тенденция, как урбанизм, но нет методик оценки удобства городского пространства. С помощью нашего приложения люди смогут оформить иллюстрированную заявку: добавить объекты, которых не хватает городу, в режиме дополненной реальности и адресовать ее застройщикам, ремонтным, обслуживающим компаниям. А те - получить обратную связь по своим проектам, - делится планами веб-дизайнер Денис Хромов, победитель хакатонов.

Многие стартапы ориентированы на бизнес-аудиторию. Скажем, b2b-проект нейросети "Социальный код" появился еще пять лет назад в Великобритании, а теперь предприниматель Артем Аментес решил развивать его и на российском рынке, выбрав для этого уральскую столицу.

- Система замеряет социальный рейтинг соискателя через анализ данных профиля в соцсетях и стиля его письменной речи, используемых слов. Эта технология дает нанимателю информацию о лидерских качествах человека и о том, какой к нему нужен подход, - поясняет Аментес, выстроивший свою систему на основе профориентационных тестов.

Планы у Артема большие: в дальнейшем он нацеливается на продвижение в США и Китае, на что, по его подсчетам, потребуется около 30 миллионов рублей. Это крупнейшие рынки, однако отношение к стартапам там отличается: если в Америке предпринимателю достаточно доказать свою экспертность, то китайским инвесторам нужно представить рекомендации от других экспертов, а еще лучше - доверенное лицо.

Тем не менее и в таких непростых условиях у российских стартаперов есть шансы на успех.

- Более ста наших проектов привлекли средства инвесторов КНР в рамках совместных российско-китайских акселерационных программ. Пока статистика невелика, но запрос на экспорт качественных технологий из нашей страны есть и будет только расти, - утверждает Елена Астер, которая входит в топ-20 самых влиятельных женщин мира в венчурной индустрии и активно помогает российским стартапам выйти на международный рынок.

Чтобы привлечь внимание венчурных инвесторов, Елена советует начинающим предпринимателям подготовить презентацию проекта и пакет документов, включающий финансовую модель, медиаплан, маркетинговый план, бизнес-план и план запуска стартапа на 100 дней, а также исследование рынка для оценки конкуренции. Потенциальным экспортерам хорошо иметь все это и в переводе на английский. В письме инвесторам нужно не только кратко и по делу описать свой проект, но и добавить призыв к действию, пояснив, что вы хотите получить.

К слову, интерес к российским технологиям у иностранных инвесторов есть. Так, проект вертикальных гидропонных ферм, разработанный в Екатеринбурге, планируют реализовать в Бахрейне: для начала в островном государстве на территории Персидского залива возведут теплицу площадью 200 квадратных метров.

- В Екатеринбурге работают две такие фермы - клубничная и мультиферма, где без помощи солнца мы выращиваем различные культуры. Разработанное нашими экспертами удобрение позволяет собирать в месяц по 200-250 граммов ягод с куста, таких показателей я еще нигде не встречал. Фермерскую продукцию у нас закупают несколько магазинов и ресторанов, а также местные жители, - рассказывает руководитель отдела продаж компании Леонид Астафьев.

Для успешного выхода на международный рынок очень важно запатентовать технологию. Международный патент повышает конкурентоспособность фирмы, а значит, и ее привлекательность в глазах инвесторов, однако, по словам Астафьева, обойдется примерно в пять миллионов рублей. Сумма немаленькая, поэтому производители ищут инвесторов. В планах также привлечь десятки миллионов рублей на открытие еще одной теплицы на Урале и представительства в ОАЭ.

В поисках инвестиций сейчас находятся и ребята из Уфы, изготавливающие съедобные ложки, продажа которых уже приносит миллион рублей в месяц. Стартаперы уверены: экологичная продукция ручной работы найдет нишу в масс-маркете и выступит альтернативой пластиковым столовым приборам.

Тем временем

По словам инвесторов, начинающие бизнесмены часто предпочитают регионам столицу, в которой сегодня сосредоточено 40 процентов российских проектов. В то же время многие из них стремятся масштабировать свой бизнес за пределами России, но там, по статистике, в устойчивые компании превращается менее 10 процентов стартапов.