В 2020 году территория природных парков Среднего Урала увеличится на 186 тысяч гектаров. В декабре правительство области приняло решение о расширении границ парка "Бажовские места" более чем на 22 тысячи гектаров, прирастет парк "Река Чусовая". Также в планах создание новых особо охраняемых территорий - природного парка "Красноуфимское плато" и заказника "Пышминский", сообщил глава минэкологии Алексей Кузнецов.

Одной из важнейших задач в 2020 году станет обустройство турмаршрутов. За последние годы расходы из областной казны на эти цели заметно выросли: в 2018-м было выделено 14 миллионов, в 2019-м - 280, а нынче - 306 миллионов рублей. Отдача уже видна: развитие инфраструктуры влечет рост числа туристов.

- Впервые парк посетили 103 тысячи человек за год. Зарегистрирован рекорд дневного посещения - 4,5 тысячи человек. Это очень много. Мы не ограничиваем число гостей, но нам нужно развиваться, - говорит директор природного парка "Оленьи ручьи" Николай Калинкин.

Руководитель Висимского заповедника Михаил Федоров также отмечает рост интереса земляков к посещению памятников природы. А раз есть спрос, необходимо расширять предложение: создавать новые маршруты, комплексы для проживания туристов, оказывать сопутствующие услуги. От сотрудничества с бизнесом парки не отказываются: в них открываются кафе, гостевые дома, сувенирные лавки. Но работать здесь непросто, ведь на особо охраняемых территориях много ограничений.

- Кроме электричества здесь ничего нет и никогда не будет: нельзя строить капитальные строения, расширять инфраструктуру, поэтому не всякий предприниматель готов сюда прийти, - подчеркивает Алексей Кузнецов.