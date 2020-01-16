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16.01.2020 12:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сколько новогодних елок незаконно вырубили на Урале

Текст: Татьяна Воробьева

Департамент лесного хозяйства УрФО подсчитал, сколько новогодних елочек, сосенок и пихт незаконно вырубили местные жители.

"В предновогодний период был выявлен 21 случай незаконной рубки хвойных деревьев: в Курганской области - 1, в Свердловской - 6, в Тюменской - 3, в Челябинской - 3, в Югре - 7, на Ямале - 1. Нарушители срубили 321 дерево и нанесли ущерб лесному хозяйству на сумму 509,4 тысячи рублей", - рассказал об итогах рейдов пресс-секретарь ведомства Ирина Ошуркова.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
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Больше всего пострадали леса на Южном Урале - из-за браконьеров они лишились 271 дерева.

Что касается легальных елок, то их уральцы купили более 30 тысяч штук, и большая часть - 15 тысяч - приходится на Свердловскую область.

"Эта цифра все снижается, - отмечают в департаменте. - Для сравнения: годом ранее в УрФО было реализовано около 40 тысяч елей, пихт и сосен, а, например, в 2014 году - более 52 тысяч новогодних деревьев".

Кстати, меньше стали рубить елочки и незаконно: в предыдущую новогоднюю кампанию в УрФО украли 389 деревьев на общую сумму 1 миллион 952 тысячи рублей.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область

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