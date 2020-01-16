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16.01.2020 20:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Свердловский омбудсмен примет участие в подготовке поправок в Конституцию

Текст: Светлана Добрынина
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ вошла уполномоченный по правам человека в Свердловской области и член Совета по правам человека при президенте РФ Татьяна Мерзлякова.

- Я бережно и очень трепетно отношусь к нашей Конституции, часто выступала по этому поводу, говорила, что наша Конституция вобрала в себя все самое лучшее. Я от этих слов никогда не откажусь и сейчас убеждена, что в нашей конституции прав и свободы человека и гражданина, достоинство человека прописаны так, как и полагается цивилизованному государству, - заявила Татьяна Мерзлякова в комментарии "РГ" .

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Омбудсмен также отметила, что "поправки будут касаться многих других норм". При этом она надеется, что второй главы конституции "Права и свободы человека и гражданина" они не коснутся.

- Буду очень бережно относиться к любому предложению в сфере прав человека, - добавила Мерзлякова.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Российской Федерации и предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию.

В состав рабочей группы включены 75 видных государственных и общественных деятелей, политиков, известных юристов, представителей науки и искусства, людей, обладающих авторитетом в стране и за рубежом. Первое рабочее заседание состоится в пятницу, 17 января.

Между тем

Помимо Мерзляковой, в рабочую группу вошли другие представители регионов Уральского федерального округа: депутат государственной думы от Свердловской области, председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг, председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, депутат Госдумы от ЯНАО Георгий Ледков и депутат Тюменской областной думы, ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

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