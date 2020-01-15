Онлайн-трансляция Послания президента Федеральному Собранию

Сегодня в полдень глава государства выступит с Посланием Федеральному Собранию.

Послание будет оглашено в выставочном зале "Манеж".

В ходе своего выступления глава государства назовет главные направления дальнейшего развития страны, расскажет об основных проблемах и путях их решения, поставит задачи перед правительством и парламентом. Ранее сообщалось, что президент планирует затронуть проблему снижения доходов населения.

На церемонию приглашены не только депутаты и сенаторы, но и члены правительства, председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, Генпрокурор, председатель ЦИК, руководитель Счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий и другие государственные и общественные деятели.

В этом году отмечается рекордный интерес журналистов к Посланию президента Федеральному Собранию. Мероприятие будут освещать почти 900 человек.

Сайт "РГ проведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию.