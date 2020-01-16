Три очка Дацюка принесли "Автомобилисту" победу над "Салаватом Юлаевым"

"Автомобилист" переиграл "Салават Юлаев" благодаря голу и двум передачам легенды российского хоккея Павла Дацюка.

В КХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата. В Екатеринбурге местный "Автомобилист" принимал "Салават Юлаев" из Уфы. Хозяева повели 2:0 после голов Дениса Бодрова и Павла Дацюка. Петр Хохряков и Никита Сошников смогли счет сравнять, но развить успех уфимцам не удалось. Более того, Анатолий Голышев и Артем Гареев забросили в ворота гостей еще две шайбы, ответить на которые те уже не сумели. В итоге "Автомобилист" добился победы, а Дацюк набрал три очка.

"Спартак" в Череповце переиграл местную "Северсталь" в овертайме - 2:1. В составе победителей отличились Робин Ганзл и Каспарс Даугавиньш, а автором единственного гола у хозяев стал Егор Яковлев. "Спартак" выиграл в Череповце впервые с 2013 года.

В Нижнем Новгороде местное "Торпедо" со счетом 6:4 переиграло московское "Динамо". Дублями у победителей отметились Станислав Бочаров и Тай Рэтти.

ЦСКА на своем льду разгромил "Сочи" со счетом 6:1. Армейцы стали первой командой текущего сезона, оформившей выход в плей-офф.