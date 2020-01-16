Если вы уже заключили договор на покупку квартиры, расторгнуть его на том основании, что вам не нравится вид из окна, будет сложно. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Пожить бесплатно в квартире сутки-двое, а то и целых три месяца, чтобы оценить прелести нового жилья, предлагают потенциальным покупателям уральские застройщики. Сервис для региона пока столь непривычен, что даже аналитики рынка недвижимости не берутся прогнозировать, будет ли спрос и экономический эффект.

До недавнего времени услугу тест-драйва предлагали автодилеры: для испытаний выделяют специальные машины, застрахованные на все случаи жизни, да и водителя, желающего протестировать авто, обычно не пускают за руль без подписания документов о материальной ответственности. За возможность испытать на дороге премиум-авто придется заплатить за его аренду. Но все равно, если машина в результате потеряет товарный вид, ее придется продавать по сниженной цене. Интересно, как обстоит с квартирами?

На рынке недвижимости услуга тест-драйва появилась после резкого роста цен на жилье. Идея позаимствована в Европе, где чаще всего подобный прием используется при покупке жилья в курортных зонах. Российский вариант и экономически не просчитан, и юридически слаб, отмечают эксперты. Главный вопрос: брать ли за "примерку" квартиры деньги? - до сих пор без ответа. Первыми на эксперимент пошли девелоперы Москвы и Санкт-Петербурга. Большинство выставило за тестирование расценки, примерно как за аренду. Например, в Новой Москве предлагали за опробование однокомнатной квартиры 23 тысячи рублей в месяц плюс платежи за электроэнергию.

Для регионов такой подход очевидно дорогой, а потому провальный с точки зрения рекламного продвижения. Поэтому на Урале новый маркетинговый ход решили опробовать, но по-своему. Пионером стала компания "Брусника", реализующая проекты в нескольких регионах страны. Чтобы расширить круг покупателей, еще летом прошлого года она стала предлагать жителям этих областей экскурсии в комплексы-новостройки с возможностью остановиться там и пожить в одной из типовых квартир. Особенно активно продвигали новый жилой комплекс в Тюмени: потенциальным покупателям из ХМАО и ЯНАО компания даже готова была оплатить перелет и забронировать выбранную для тест-драйва квартиру.

Никаких финансовых условий не выдвигается, но вам недвусмысленно дадут понять, что готовы принять только потенциального покупателя, а не желающего бесплатно снять на сутки жилье

Условия здесь, как в апартаментах: в квартире имеется необходимая мебель - есть возможность приготовить еду, полежать в ванной, поработать на компьютере или посмотреть телевизор. Кроме того, гостя встретит и проведет экскурсию по жилому комплексу и городу личный менеджер. "Вы сможете пообщаться с соседями, проверить, быстро ли приезжает лифт, изучить, где гуляют дети, какова инфраструктура района", - поясняют в компании.

Попасть в апартаменты с ходу не получится - только по предварительной записи после беседы с менеджером компании. Никаких финансовых условий не выдвигается, но вам недвусмысленно дадут понять, что готовы принять только потенциального покупателя, а не желающего бесплатно снять на сутки жилье. Судя по информации на сайте компании, тест-драйвом воспользовались более 30 человек.

А вот в Челябинске подобный эксперимент пришлось экстренно свернуть. Как пояснил менеджер компании, внедрившей новую услугу, слишком много было желающих пожить даром. Тем более, что двухкомнатную квартиру с полной обстановкой предлагали для тестирования аж на двое суток. Комфорт жилья оценили многие, но к предложению его покупки отнеслись холодно. Впрочем, сейчас, как утверждают в компании, жилищный комплекс не нуждается в рекламе, а испытуемая квартира уже продана. Из Интернета даже удалены все видеоролики о ее "обкатке".

Свой неожиданный формат тест-драйва квартир - сразу на три месяца - предложила нынешней зимой в Екатеринбурге девелоперская компания ТЕН. Услуга шла в качестве новогоднего бонуса. Как выяснила "РГ", предложение действительно оригинальное.

- Перед тест-драйвом вы заключаете договор на покупку квартиры. Дом еще не построен, поэтому вы как бы предварительно страхуете себя от неудачного выбора жилья. Вдруг после переезда в новостройку вам не понравится вид из окна или вызовет вопросы планировка? Тогда, согласно заключенному договору, вы в течение трех месяцев можете отказаться от покупки, расторгнуть договор и мы вернем деньги, - рассказала по телефону консультант компании.

Как пояснили эксперты, при тест-драйве после покупки квартиры многое зависит от условий, прописанных в договоре. Обосновать такое эмоциональное понятие, как плохой вид из окна, и на основе этого расторгнуть сделку юридически сложно. Ведь даже недовольство качеством приобретенного жилья часто приходится доказывать в суде.

Мнение

Ирина Зырянова, вице-президент Уральской палаты недвижимости:

- Особенность покупки новостройки - невозможность оценить готовый объект в момент покупки. Даже осмотр строительной площадки не дает реального представления о будущей квартире. Тест-драйв позволяет получить такое представление. Полагаю, что такая услуга приживется в более дорогом сегменте новостроек, поскольку при покупке "стандарта" вид из окна нечасто бывает определяющим фактором выбора. Можно предположить, что появлению нового продукта предшествовало исследование потребительского поведения, результаты которого вселили оптимизм в застройщиков и позволили им начать такой эксперимент.