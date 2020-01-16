В Челябинске иномарка вылетела с моста в реку

В Челябинске выясняют обстоятельства падения иномарки в реку, в результате которого пострадали три человека. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в ГИБДД по региону.

- Авария произошла сегодня в 02.50 ночи на улице Северный луч в Челябинске, - рассказали в пресс-службе госавтоинспекции. - 22-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением на мосту через реку Миасс, совершил наезд на бетонное ограждение и электроопору и, повредив их, опрокинул транспортное средство за пределы проезжей части в реку.

В автомобиле вместе с водителем находились две девушки в возрасте 15 и 16 лет. Все трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.