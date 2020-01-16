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Текст:   Татьяна Воробьева 
13:20 16.01.2020

В каких городах России за год подорожала и подешевела вторичка

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За временной отрезок с декабря 2018 по декабрь 2019 года в среднем по России стоимость "квадрата" на вторичном рынке недвижимости выросла на 4,4 процента и составила 45 003 рублей.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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По данным портала Domofond.ru, особенно ценились двухкомнатные квартиры: их стоимость увеличилась на 7,5 процента. В меньшей степени изменения коснулись однушек - 6,3 процента роста. Трехкомнатные квартиры подорожали меньше других и прибавили за год в цене всего 3,7 процента.

Из 78 городов, данные по которым вошли в аналитику, рост цен на вторичное жилье отмечен в 75.

"Первое место рейтинга занял Новокузнецк: здесь стоимость квадратного метра выросла на 13,7 процента. Второе место у подмосковного Подольска - 11,9, чуть отстал Иркутск - 11,4 процента и третье место в топе", - говорится в исследовании.

В десятку городов, жилье в которых за год подорожало наиболее существенно, вошли также Химки, Владивосток, Новороссийск, Хабаровск, Сочи, Кострома и Балашиха - рост в диапазоне от 10,8 до 9,2 процента.

Совсем не изменилась цена на вторичку в Челябинске. Незначительный рост (на 0,2 процента) отметили эксперты в Нижнем Тагиле и Кирове.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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И только в двух городах из числа исследованных динамика была отрицательной: в Кургане стоимость снизилась на 0,8 процента, в Саранске - на 0,3.

Города-миллионники анализировали отдельно, и в этой категории первое место занял Новосибирск, показавший 8,8 процента роста. На второй позиции - Казань (8,5 процента), на третьей - Санкт-Петербург (7,9).

Что до остальных мегаполисов, то Москва оказалась примерно в середине списка с ростом стоимости вторичных квартир 5,8 процента. А, например, Екатеринбург расположился ближе к концу десятки с показателем плюс 2,3 процента.

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