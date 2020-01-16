По традиции игроки соберутся на сбор спустя несколько дней по окончании сезона. Если точнее - 21 мая. Тренироваться команда Станислава Черчесова будет на динамовской базе в Новогорске, где она ранее готовилась к Кубку конфедераций и чемпионату мира.

После двух дней тренировок российская сборная отправится в знакомый для нее Нойштифт. Там, в Австрии, футболисты будут тренироваться до 31 мая, после чего им предстоят две товарищеские встречи: с Польшей в Варшаве (2 июня) и с Сербией в Москве (6 июня). Первый матч на Евро-2020 с Бельгией пройдет 13 июня в Санкт-Петербурге.

Тем временем клубы российской Премьер-лиги (РПЛ) начали подготовку ко второй части сезона. В отличие от предыдущих лет никто из них не примет участия в еврокубковой весне. Безусловно, это внесет некие коррективы в тренировочный процесс. Хотя самое главное сейчас - какие изменения произойдут в составах команд. Особенно это касается грандов.

В этой связи интересно, собирается ли усилить атакующую линию "Спартак". На первый зимний сбор в году в ОАЭ "красно-белые" отправились лишь с одним форвардом - Эсекьелем Понсе. Возможно, до возобновления чемпионата клуб купит еще кого-то в пару к аргентинцу. Но пока в прессе нет даже слухов на эту тему.

А вот кандидатов на то, чтобы покинуть "Спартак", предостаточно. Уйти в аренду может Джано Ананидзе, которым интересуются команды из Премьер-лиги и Турции. Внимание на чешского полузащитника Алекса Крала обратил английский "Ньюкасл". Возможен также вариант с уходом Аяза Гулиева.

Наверняка произойдут какие-то изменения в "Локомотиве". После провала в конце года стало ясно, что без усиления команде будет сложно конкурировать за чемпионство и попадание в тройку. По информации португальских СМИ, "железнодорожники" заинтересованы в подписании контракта с игроком "Спортинга" и сборной Аргентины Маркосом Акуньей. Но за него столичному клубу предстоит побороться с "Зенитом". В то же время уйти из стана "красно-зеленых" может Бенедикт Хеведес. Чемпион мира-2014 ведет переговоры с "Кельном".

Наконец, ЦСКА собирается взять в аренду форварда английского "Уотфорда" Айзека Саксесса. Нигериец недоволен количеством игрового времени в своей команде и намерен сменить обстановку. Помимо армейцев, пригласить его хотят также "Эспаньол", "Нант" и еще несколько представителей французского первенства.