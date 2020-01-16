Новости

РЖД начнут выплачивать компенсации за опоздания "Ласточек" 19:24
В Госдуме назвали отставку кабмина реализацией запроса на перемены 18:29
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко 18:25
Из Австрии экстрадирован обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году 18:11
Тамбовские ученые помогут технике работать при минус 70 18:10
УЕФА назвал команду 2019 года 18:09
Эксперт: у Lada 4x4 уникальный набор потребительских характеристик 18:00
В немецкую армию набрали более 13 тысяч детей 17:56
Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН 17:48
СМИ: Меган Маркл отказалась общаться с Елизаветой II 17:48
В Заполярье задержан врач, доверивший студентам ампутацию ноги 17:44
В ГД не ожидают ущерба от отставки правительства для реализации Послания 17:42
В Нижегородской области спасенного из полыньи лосенка вернули в лес 17:40
В Петербурге побит 45-летний температурный рекорд 17:39
Глава Крыма назвал послание президента "руководством к действию" 17:39
Полиция задержала мужчину, взявшего девушку в заложницы в "Москва-Сити" 17:33
Папа Римский впервые назначил женщину на высокий пост 17:25
Видео: американский самолет "Судного дня" показали изнутри 17:16
В Австрии хотели привести к присяге новобранцев в Маутхаузене 17:12
Курс рубля незначительно снизился на новости об отставке правительства 17:12
Объявлен основной актерский состав сериала по "Властелину колец" 17:10
Россияне стали массово пересаживаться на китайские автомобили 17:00
Песков рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию 16:55
Рязанский: Законы по маткапиталу могут быть приняты в феврале 16:53
СМИ: "Динамо" согласовало переход футболиста Соболева из "Крыльев Советов" 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 19:16
Рубрика: Спорт

Сербы на последнее

Опубликован график подготовки сборной к Евро-2020
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте план подготовки нашей сборной к чемпионату Европы-2020.
Непосредственно перед стартом Евро-2020 сборная России сыграет с Польшей (2 июня) и Сербией (6 июня). Фото: Михаил Синицын/ РГ Непосредственно перед стартом Евро-2020 сборная России сыграет с Польшей (2 июня) и Сербией (6 июня). Фото: Михаил Синицын/ РГ
Непосредственно перед стартом Евро-2020 сборная России сыграет с Польшей (2 июня) и Сербией (6 июня). Фото: Михаил Синицын/ РГ

По традиции игроки соберутся на сбор спустя несколько дней по окончании сезона. Если точнее - 21 мая. Тренироваться команда Станислава Черчесова будет на динамовской базе в Новогорске, где она ранее готовилась к Кубку конфедераций и чемпионату мира.

Фото: Михаил Синицын
Защитник сборной Федор Кудряшов оценил шансы россиян на ЧЕ-2020 по футболу

После двух дней тренировок российская сборная отправится в знакомый для нее Нойштифт. Там, в Австрии, футболисты будут тренироваться до 31 мая, после чего им предстоят две товарищеские встречи: с Польшей в Варшаве (2 июня) и с Сербией в Москве (6 июня). Первый матч на Евро-2020 с Бельгией пройдет 13 июня в Санкт-Петербурге.

Тем временем клубы российской Премьер-лиги (РПЛ) начали подготовку ко второй части сезона. В отличие от предыдущих лет никто из них не примет участия в еврокубковой весне. Безусловно, это внесет некие коррективы в тренировочный процесс. Хотя самое главное сейчас - какие изменения произойдут в составах команд. Особенно это касается грандов.

В этой связи интересно, собирается ли усилить атакующую линию "Спартак". На первый зимний сбор в году в ОАЭ "красно-белые" отправились лишь с одним форвардом - Эсекьелем Понсе. Возможно, до возобновления чемпионата клуб купит еще кого-то в пару к аргентинцу. Но пока в прессе нет даже слухов на эту тему.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Каждый десятый россиянин верит в победу сборной страны на ЧЕ по футболу

А вот кандидатов на то, чтобы покинуть "Спартак", предостаточно. Уйти в аренду может Джано Ананидзе, которым интересуются команды из Премьер-лиги и Турции. Внимание на чешского полузащитника Алекса Крала обратил английский "Ньюкасл". Возможен также вариант с уходом Аяза Гулиева.

Наверняка произойдут какие-то изменения в "Локомотиве". После провала в конце года стало ясно, что без усиления команде будет сложно конкурировать за чемпионство и попадание в тройку. По информации португальских СМИ, "железнодорожники" заинтересованы в подписании контракта с игроком "Спортинга" и сборной Аргентины Маркосом Акуньей. Но за него столичному клубу предстоит побороться с "Зенитом". В то же время уйти из стана "красно-зеленых" может Бенедикт Хеведес. Чемпион мира-2014 ведет переговоры с "Кельном".

Наконец, ЦСКА собирается взять в аренду форварда английского "Уотфорда" Айзека Саксесса. Нигериец недоволен количеством игрового времени в своей команде и намерен сменить обстановку. Помимо армейцев, пригласить его хотят также "Эспаньол", "Нант" и еще несколько представителей французского первенства.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Спортивные организации Российский футбольный союз

Главное сегодня

Правительство России подало в отставку
Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
В Кремле рассказали о расходах на пособия на детей 3-7 лет
Путин поручил кабмину подумать о создании авиакомпании в ДФО
ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году