Робот-пациент примет экзамены у студентов-медиков

Скопировать эмоции пациента на приеме у врача? Выдать студенту на проверку данные анализов? Назвать симптомы и дождаться диагноза? Российская инновационная компания Promobot (резидент "Сколково") и Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера разработали автономного человекоподобного робота. Это двойник пациента, с которым будет взаимодействовать студент-медик.

Специалисты подготовили несколько сценариев - с подробным описанием жалоб, с возрастом пациента, данными анализов. Будущий врач должен провести первичный опрос андроида, поставить ему диагноз и назначить лечение. Или же направить "больного" на дообследование. Робот реагирует на ключевые слова и действия, активно общается и отвечает на вопросы. Раньше эти функции выполнял человек - сотрудник вуза.

- Все выпускники для допуска к работе проходят процедуру аккредитации, проводя манипуляции на манекенах. Новый робот позволяет не просто создать симуляцию, максимально приближенную к реальной, но и дает возможность погрузится в ситуацию. Сформировать клиническое мышление будущего врача в соответствии с выбранной специальностью, - говорит проректор по ИТ и инновационному развитию ПГМУ Андрей Байдаров. - Играя роль пациента, робот выступает и как виртуальный преподаватель, контролируя каждое слово и действие студента. Внедрение таких решений позволит выйти на новый уровень в медицинском образовании.

В конце сеанса андроид подводит итоги. Он анализирует вопросы будущего врача: насколько они соответствуют клиническим рекомендациям, как точно поставлен диагноз и назначено лечение. Вся история приема сохраняется в базе данных - студенты могут ее открыть и провести работу над ошибками. Кроме того, результаты отправляются преподавателю. Он принимает решение о выставлении оценки, может задать дополнительные вопросы студенту.

Что важно? "Умная" машина очень похожа на человека и копирует эмоции с потрясающей точностью: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами". Воспроизводит более 600 вариантов микромимики, моделируя поведение разных людей на приеме у врача.

"Робот-тренажер - это универсальное решение. С его помощью можно готовиться к любым экзаменам. С роботом можно работать 24 часа в сутки - он не устанет, не ошибется, на его оценку ваших знаний не повлияет ни настроение, ни усталость, - рассуждает директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. - В медицине правильная последовательность вопросов - так называемое "клиническое мышление" - позволяет поставить диагноз и выбрать тактику лечения. И это работа для робота.

Справка "РГ"

Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера готовит специалистов в области лечебного дела, педиатрии, стоматологии, медико-профилактического дела, клинической психологии. Студенты изучают анатомию, физиологию, кардиологию, хирургию, неврологию, эпидемиологию и другие направления и дисциплины.