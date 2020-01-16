Роскачество нашло плесень и кишечную палочку в черном перце

Специалисты Роскачества протестировали черный молотый перец 30 брендов по цене от 27 до 550 рублей за 100 граммов. Ни один товар не может претендовать на Знак качества.

В ряде товаров эксперты выявили нарушения по микробиологическим показателям.

В продукции 9 брендов нашли мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы и другие бактерии. В четырех - плесень, в трех - бактерии группы кишечной палочки и одной - сульфитредуцирующие клостридии. В пряностях некоторых брендов было сразу несколько нарушений.

Кроме того, выяснилось, что часть черного перца - от 6 производителей - просто фальсифицировано. Это когда подлинное сырье разбавляется посторонними ингредиентами, например, крахмалом, мукой, молотым рисом и тд.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.