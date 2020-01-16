"Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам

Специалисты госкорпорации "Роскосмос" предлагают с Земли глушить сигналы, отправляемые иностранными спутниками-шпионами. Это способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения "орбитальных шпионов".

"В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения",- говорится в материалах специалистов компании "Российские космические системы", на которое ссылается РИА Новости.

Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема. Такой способ помех, уточняют авторы разработки, может использоваться только тогда, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут сбрасывать полученные снимки напрямую. Для гарантированного блокирования каналов спутниковой связи предлагается использовать несколько станций сразу.

Авторы проекта предлагают составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи, которыми будут глушить передачу данных на иностранных спутниках.