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16.01.2020 18:09
Рубрика: Экономика

Как по маслу

Российский рынок легко расстается с рапсом и подсолнечником
Текст: Алена Узбекова
Безусловный лидер по темпам роста и основной драйвер развития экспорта - масложировая продукция, поставки которой в 2019 году выросли на 25,7%, утверждают в аграрном ведомстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Продажи семян подсолнечника в 2019 году выросли беспрецедентно - на 386%. Почти в 1,5 раза выросли поставки рапсового масла и на 35% - масла подсолнечного. В прошлом году сложилась благоприятная конъюнктура для экспорта российской масложировой продукции, отмечает управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. В мире снизились запасы этого товара. Плюс - сказался неурожай масличных в некоторых странах. При этом Россия собрала рекордный урожай подсолнечника - 15,1 миллиона тонн.

Экспорт масложировой продукции и дальше может расти, особенно если Россия сделает ставку на продажу готовой продукции, а не сырья.

Фото: Олег Прасолов
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Та же ситуация по рыбной продукции. Примерно 90% уловов продается за границу в необработанном виде. "Мы лишаемся дополнительной прибыли, рабочих мест и лишаем наших граждан рыбы", - отметил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. Почти вся рыба вывозится из России в мешках и коробках. А надо, чтобы вывозилась в ретейл-упаковке. "Нужно научиться солить и коптить рыбу, под запросы китайских и японских потребителей. Кроме того, в России нет вообще никаких экспортных пошлин на вывоз рыбы. Логично было бы тем, кто вывозит переработанную рыбу, пошлины обнулить, еще и премию дать", - отметил Гудков. Он добавил, что на внутренний рынок можно увеличить поставки сельди, минтая, скумбрии, наваги, путассу.

В Минсельхозе "РГ" сообщили, что к 2024 году поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличатся почти в три раза - до 8,6 млрд долларов, сейчас этот показатель составляет около 3,3 млрд. "В стоимостном выражении к лидерам по закупкам отечественной продукции относится Китай, Турция, Южная Корея, Египет, Казахстан, Иран, Беларусь, Нидерланды и Азербайджан. Основная доля российского экспорта сельхозпродукции и продовольствия приходится на страны СНГ - порядка 20% на общую сумму 4,29 млрд долларов (по состоянию на 30 ноября 2019 года)", - отметили в аграрном ведомстве.

Фото: AP
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Одним из ключевых экспортных рынков является Китай. Сумма экспорта сельхозпродукции в КНР за январь - ноябрь 2019 года составила 2,83 миллиарда долларов, что выше аналогичного периода прошлого года на 23,7%. "За последнее время Россия получила право поставлять в КНР курицу и индейку, молочную продукцию, на завершающей стадии согласование протокола по говядине, расширен перечень и объем поставляемых зерновых и масличных агрокультур и продуктов их переработки", - добавили в ведомстве.

Помимо Китая и стран ближнего зарубежья, российское продовольствие покупают в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Персидского залива и Ближнего Востока.

По итогам 2019 года российский агроэкспорт не вырос, он остался на уровне 2018 года - в пределах 25 миллиардов долларов. Однако в Минсельхозе это связывают с изменением структуры экспорта и рядом других факторов. "Среди них - высокий уровень цен на внутреннем рынке при снижении экспортных цен на зерно, резкое снижение уровня воды в Таганрогском заливе Азовского моря, в связи с чем прекратилось судоходство в районе азовских портов", - сообщили в министерстве. При этом в ведомстве отмечают, что по паспорту профильного федерального проекта экспорт продукции АПК в 2019 году был запланирован на уровне 24 млрд долларов.

Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз

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