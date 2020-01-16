Россия поддерживает рекордные объемы добычи и экспорта угля

Добыча и экспорт угля по итогам прошлого года, по прогнозам, останутся на рекордном уровне 2018 года, или даже превысят его. За 11 месяцев добыча выросла на 1,2 процента до 399 миллионов тонн, а его поставки за рубеж увеличились на 0,4 процента до 176 миллионов тонн.

Министр энергетики РФ Александр Новак в декабре 2019 года заявлял, что "добыча и экспорт угля по итогам 2019 года прогнозируется на уровне предыдущего - 440 и 210 миллионов тонн соответственно, при этом ожидаемый уровень инвестиций в основной капитал угольных компаний стабилизируется на уровне 2018 года и составит примерно 140 миллиардов рублей".

Конечно, аномально теплая первая половина зимы на европейской части континента способна внести в окончательные показатели кое-какие коррективы, но эксперты не считают их критичными. В конце концов, расхождение между ожидаемым и действительным менее, чем в один процент, можно считать погрешностью расчетов.

В угольной отрасли в последние десять лет наблюдается устойчивый рост производственных показателей. Рекорд добычи в 425,4 миллиона тонн, установленный в 1988 году шахтерами тогда еще РСФСР, продержался ровно 30 лет и был успешно побит в 2018-м, когда в России добыли почти 440 миллиона тонн. Что касается экспорта твердого топлива, то здесь рекорды советского периода уже давным-давно перекрыты практически в пять раз, продажи на внешних рынках перешагнули за 200 миллионов тонн.

Сегодня уголь в большей степени, нежели другие углеводороды, подвергается критике мировой общественности. Никакому другому первичному источнику эксперты не предрекают столько бед, сколь углю. В мире принято считать аксиомой, что угольная генерация - самая "грязная", хотя уже давно существуют угольные ТЭС с нулевой эмиссией углекислого газа. Однако на фоне заявлений многих стран об отказе от угольной генерации или снижении ее доли в топливно-энергетическом балансе, мир ежегодно продолжает сжигать около 8 миллиардов тонн угля, а использование электроэнергии на основе этого топлива растет год от года на 2-4 процента, во многом благодаря азиатским странам АТР.

По мнению профессора Леонида Григорьева, советника директора Аналитического центра при правительстве РФ, Россия достигла пика потребления угля, а объемы его добычи в будущем будут определяться экспортом, который, скорее всего, будет расти, но темпы прогнозировать сложно. Даже Международное энергетическое агентство не определилось с будущим угля. По одному сценарию прогнозируется снижение его потребления в мире к 2040 году на 62 процента к уровню 2018 года, по другому варианту - ожидается прирост на 17 процентов.

После 2040 года в Северной Америке и в Китае прогнозируется спад спроса на уголь. Однако при этом, уверен замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, ускоренными темпами будет расти экономика развивающихся стран, прежде всего азиатско-тихоокеанского региона. С 2000 года российские поставки угля в этот регион выросли в 10 раз. При этом доля РФ в импорте стран АТР всего 9 процентов. То есть перспективы российского экспорта на этом направлении очевидны.