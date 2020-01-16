Россияне Медведев, Хачанов, Рублев узнали соперников на Australian Open

Стали известны соперники российских теннисистов по первому кругу в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

С 20 января по 2 февраля на кортах Мельбурна пройдет Открытый чемпионат Австралии по теннису. В четверг прошла жеребьевка мужского турнира.

Четвертый номер мирового рейтинга и первая ракетка России Даниил Медведев стартует на турнире матчем американцем Фрэнсисом Тиафо, который занимает 49-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Андрей Рублев, 17-я ракетка турнира, сыграет в первом круге с австралийцем Кристофером О'Коннеллом (116), а соперник 16-го номера посева Карена Хачанова определится по итогам квалификации.

С полной сеткой мужского турнира можно ознакомиться на официальном сайте Australian Open.