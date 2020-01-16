Россияне начали мириться с помощью нотариусов

В России начинает работать новая практика: граждане заверяют у нотариусов медиативные, то есть мирные соглашения. Первое в Москве такое соглашение было удостоверено нотариусом Ольгой Запрягаевой. Но прецедентом для всей страны это не стало: в регионах нотариусы уже удостоверили несколько медиативных соглашений.

Напомним, в октябре прошлого года вступил в силу закон, значительно расширяющий применение примирительных процедур. Одна из новаций: стороны, проведя процедуру медиации (мирное урегулирование спора с помощью посредника-медиатора), могут удостоверить соглашение у нотариуса. В таком случае, если потом какая-то сторона откажется выполнять соглашение, документ можно сразу отправить судебным приставам. Без суда.

Новая практика уже начала работать. Например, в одном из дел с помощью нотариуса и медиатора был разрешен семейный конфликт: один из родителей живет отдельно от детей, и супруги не могли договориться по ряду вопросов.

Условия, на каких люди в итоге договорились, конфиденциальны, но главное - люди договорились. В другом деле две компании - покупатель и поставщик - договорились о рассрочке долга. Теперь, если деньги не поступят на счет вовремя, подавать в суд нет нужды, можно сразу идти к приставам.

Как сказал "РГ" президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, в прошлом году неоднократно обсуждалась инициатива, в том числе с участием законодателя, о наделении нотариуса статусом своего рода независимого контролирующего арбитра цифровых правоотношений.

Будущее нотариата в рамках цифровых технологий обсудили на специальной сессии в ходе Гайдаровского форума.

"Даже самая инновационная компьютерная программа не способна проверить реальную волю участников сделки и ее соответствие с тем, что прописано в договоре, - сказал Константин Корсик. - При этом человек может не понимать отдельных нюансов заключаемой сделки или даже всей ее сути".

А если договор будет представлен на экране компьютера или телефона, то человеку, далекому от юриспруденции, вряд ли будет легче в нем разобраться. Скорее, риски возрастут.

"Упрощенный порядок и фактически моментальное принятие юридически значимого решения в условиях цифровой среды повышают уязвимость граждан, не подготовленных в юридическом и технологическом смыслах. А таких людей очень много, если не сказать - большинство", - заявил президент ФНП.

Важно убедиться, что человек добровольно идет на сделку, его не принуждают преступники. Именно нотариус является защитным звеном. Он обязан проверить и лично убедиться, что каждая сторона сделки четко осознает, на что идет и под чем подписывается. Поэтому цифровые технологии не отменяют нотариуса, наоборот, роль нотариата должна возрастать.