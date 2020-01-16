Российские ватерполистки потерпели первое поражение на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште. После полного доминирования в бассейне в играх с Сербией (27:2) и Словакией (31:2) россиянки уступили по-настоящему серьезным соперницам - венгеркам. Встреча третьего тура группового раунда закончилась со счетом 9:8 в пользу хозяек турнира.

Матчи между сборными России и Венгрии всегда получаются очень напряженными. Пять из восьми последних игр на чемпионатах Европы закончились с разницей в один мяч. Так же было и на этот раз, хотя по ходу встречи россиянки и отставали 3:6.

Главный тренер венгерок Аттила Биро отметил, что никогда раньше его подопечные не действовали так умно. Они, например, смогли замедлить игру россиянок, которые считаются самой быстрой командой соревнований.

Один из тренеров нашей команды, бронзовый призер Олимпиады Андрей Белофастов согласился с коллегой в том, что Венгрия показала класс.

- Они бросились в атаку с самого начала, смогли нейтрализовать нашего лучшего игрока и капитана Екатерину Прокофьеву и прекрасно реализовывали большинство, - приводит слова Белофастова пресс-служба Европейской лиги плавания (ЛЕН). - Мы же ошибались. Пошла цепная реакция: одна ошибка приводила к другой.

После трех матчей российские ватерполистки опустились на третью строчку таблицы группы А, набрав 6 очков. На первом месте расположилась Греция (9 очков), на втором - Венгрия (9), на четвертом - Хорватия (3). Замыкают таблицу сборные Сербии и Словакии (обе - 0). В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды.

Напомним, что россиянки являются трехкратными чемпионками Европы, несколько раз выигрывали "серебро" и "бронзу". Но с 2012 по 2018 годы не могли попасть на пьедестал.