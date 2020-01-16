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16.01.2020 23:23
Рубрика: Спорт

Потопили голландцев

Россияне одержали первую победу на чемпионате Европы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8062)
Российские ватерполисты одержали победу над сборной Нидерландов со счетом 15:9 во втором матче группового этапа чемпионата Европы в Будапеште.

На старте турнира команда Сергея Евстигнеева предсказуемо уступила одним из фаворитов ЧЕ - сербам (9:13). Действующие чемпионы с шестью очками лидируют в группе В. Россияне идут вторыми с тремя очками в активе. Третье место занимает сборная Нидерландов (3), замыкает турнирную таблицу команда Румынии (0), с которой нам предстоит сыграть в заключительной встрече группового этапа 18 января.

Чтобы пробиться в 1/8 финала сборной России нужно сохранить вторую позицию или, по крайней мере, не опуститься ниже третьей. Прямую путевку в четвертьфинал получит победитель каждой из четырех групп.

В женском турнире участвует всего 12 команд, разделенных всего на две группы. В 1/4 финала выйдут по четыре лучшие команды.

Россиянки потерпели первое поражение на ЧЕ по водному поло

Сборная России провела уже три матча. Разгромив Сербию (27:2) и Словакию (31:2), наши девушки уступили по-настоящему серьезным соперницам - венгеркам (8:9). Евгения Иванова, которая в составе российской команды выигрывала "бронзу" Олимпиады и двух чемпионатов мира, а также три европейских "золота", отметила, что игра с хозяйками турнира получилась очень напряженной и нервной.

- Это был наш первый серьезный соперник здесь. Мы упустили много возможностей в атаке и в большинстве, - приводит слова Ивановой пресс-служба Европейской лиги плавания (ЛЕН). - Нужно разобрать ошибки и подготовиться к важному матчу против Греции.

Гречанки как раз лидируют в группе А, венгерки идут вторыми (обе команды по 9 очков). Команда Александра Гайдукова опустилась на третью строчку, набрав 6 очков. Четвертое место занимает Хорватия (3), пятое и шестое - Сербия и Словакия (обе сборные - 0).

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