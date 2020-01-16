Самозанятые смогут оказывать услуги компаниям через сервис YouDo

Российские компании смогут заказывать услуги у самозанятых граждан через платформу YouDo. Об этом стало известно на панельной дискуссии Гайдаровского форума "Налоги в цифровом мире", организованного РАНХиГС. "Российская газета" является инфопартнером форума.

2020 год должен стать прорывным в плане увеличения числа официально зарегистрированных самозанятых. Этому будет способствовать расширение географии эксперимента по налогу на профессиональный доход. Если в 2019 году его участниками могли становиться граждане в 4 регионах, то с 1 января - уже в 23.

По разным данным, в России более 15 млн самозанятых граждан, которые находятся в серой зоне, отметил сооснователь сервиса услуг YouDo Алексей Гидирим. В этой зоне, по его словам, также присутствуют и большие сектора экономики, например, строительный сегмент. "Мы видим желание у обеих сторон выходить из тени", - сказал Гидирим.

Новый налоговый режим для самозанятых, по мнению сооснователя сервиса услуг YouDo Алексея Гидирима, открывает как для людей, так и для компаний огромные возможности: бизнес может эффективно закрывать свои потребности через людей, ищущих временную подработку. Сейчас можно находить специалистов в различных сферах и оплачивать их работу по безналичному расчету, получая при необходимости все отчетные документы.

Он уточнил, что YouDo тестирует новое направление по работе компаний с самозанятыми. (Ранее такие граждане могли оказывать услуги только другим гражданам, но предложение в разы превышало спрос). "Пилот" решили начать со сферы строительства. "Мы проводим аукционы, исполнители назначаются на выполнение работ и получают выплаты. Это позволит людям выходить из серой зоны и при этом увеличивать свой доход", - добавил Алексей Гидирим.

Налоговая служба предоставляет открытый API (Application Programming Interface) - интерфейс, с помощью которого банки и операторы электронных площадок могут интегрировать функционал мобильного приложения для самозанятых "Мой налог" в свои программные продукты. В числе тех, кто подключился к цифровой экосистеме налогового режима для самозанятых, "Яндекс.Такси", Сбербанк, Альфа-банк, "Ситимобил", 1C, "Фриланс", ЦИАН.

Эксперимент по налоговому спецрежиму для самозанятых рассчитан на 10 лет. Предполагается, что в течение этого срока ни налоговые ставки (4% для граждан, оказывающих услуги другим гражданам, и 6% для тех, кто работает с ИП и компаниями), ни процедура регистрации налогоплательщиков (упрощенно, через мобильное приложение) меняться не будут.

Специальный налоговый режим действует для граждан, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.