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Сериал Чака Норриса "Крутой Уокер" получит ремейк

Новости
    16.01.2020, 11:47
Текст:   Олег Усков

Канал The CW, вотчина сонма супергеройских телесериалов, одними ими не ограничивается, как известно: на повестке дня - перезапуск культового шоу Чака Норриса "Крутой Уокер" (Walker, Texas Ranger) - про невозмутимого техасского рейнджера.

Фото: kinopoisk.ru
Видео: "Моника" из "Друзей" заинтриговала поклонников сериала

Как пишет Variety, "Уокеру" уже дан старт. В главной роли - Джаред Падалеки, Сэм Винчестер из закрывающегося в этом году на пятнадцатом сезоне мистического сериала "Сверхъестественное".

По сюжету ребута Корделл Уокер, обремененный детьми вдовец, ранее два года работавший как агент под прикрытием, возвращается в Остин и выясняет, что и на родине трудов невпроворот.

Плюс канал дал отмашку и на производства новой супергероики, разумеется - сериала о личной жизни Супермена и его подруги, а далее и супруги Лоис Лейн "Супермен и Лоис" (Superman and Lois).

Оба проекта пока находятся на стадии сценария, но их первые эпизоды должны быть сняты уже этой весной - в преддверии майской презентации канала.

Лойс Лейн, как и Супермен, дебютировала в 1938 году - в первом выпуске Action Comics.

"Крутой Уокер" выходил с 1993 по 2001 год - восемь сезонов, 270 серий, плюс телефильм.

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