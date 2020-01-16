Сериал Чака Норриса "Крутой Уокер" получит ремейк

Канал The CW, вотчина сонма супергеройских телесериалов, одними ими не ограничивается, как известно: на повестке дня - перезапуск культового шоу Чака Норриса "Крутой Уокер" (Walker, Texas Ranger) - про невозмутимого техасского рейнджера.

Как пишет Variety, "Уокеру" уже дан старт. В главной роли - Джаред Падалеки, Сэм Винчестер из закрывающегося в этом году на пятнадцатом сезоне мистического сериала "Сверхъестественное".

По сюжету ребута Корделл Уокер, обремененный детьми вдовец, ранее два года работавший как агент под прикрытием, возвращается в Остин и выясняет, что и на родине трудов невпроворот.

Плюс канал дал отмашку и на производства новой супергероики, разумеется - сериала о личной жизни Супермена и его подруги, а далее и супруги Лоис Лейн "Супермен и Лоис" (Superman and Lois).

Оба проекта пока находятся на стадии сценария, но их первые эпизоды должны быть сняты уже этой весной - в преддверии майской презентации канала.

Лойс Лейн, как и Супермен, дебютировала в 1938 году - в первом выпуске Action Comics.

"Крутой Уокер" выходил с 1993 по 2001 год - восемь сезонов, 270 серий, плюс телефильм.