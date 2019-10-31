Отношениям Супермена и Лоис Лейн посвятят отдельный сериал

Канал The CW, зарекомендовавший себя изрядным сонмом супергеройских телесериалов, то и дело имеющий ощутимый "мыльный" уклон, анонсировал новый проект по этой части.

Как пишет Deadline, телевселенная DC прирастет шоу "Супермен и Лоис" (Superman & Lois), рассказывающим, о чем несложно догадаться, про одну из самых известных разнополых пар (таких, поди, уже скоро вообще не останется) мира комиксов.

При этом Супермена вновь сыграет Тайлер Хеклин, а его подругу и далее супругу, журналистку Лоис Лейн - 38-летняя Элизабет "Битси" Таллок. То есть актеры, играющие их в CW-линейке "Стрела" / "Флэш" / "Супергерл" / "Легенды завтрашнего дня". Плюс Таллок появляется в "Бэтвумен".

Продюсеры - Тодд Хелбинг, Грег Берланти и Warner Bros. TV, Хеблинг напишет и сценарий.

Уточнено, что проект разрабатывается как отдельный, самостоятельный пилот, то есть не спин-офф какого-то из уже существующих сериалов DC на CW.

По срока пока информации нет. Предположительно - следующий год.

Лойс Лейн, как и Супермен, дебютировала в 1938 году - в первом выпуске Action Comics.