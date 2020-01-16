Сериал "Папик" стартует на СТС 20 января

Сериал "Папик" - на СТС, 20 января в 19.00

Российская премьера лирической комедии "Папик", главного украинского телехита 2019 года от студии "Квартал 95" - на канале СТС. Права на показ сериала СТС приобрел у шведской компании Eccho Rights. Сериал поставили на СТС ранее, чем обещали - 13 января. Однако, в нем - 16 серий, так что и на неделе с 20 января его также можно смотреть в телеэфире. Тем же, кто не успеет встроиться в ряды телезрителей, потом расскажем, где смотреть сериал в Сети.

Главным героем новой истории стал всеми забытый пожилой актёр, единственный "капитал" которого - долги за квартиру и сбережения на похороны. Устав от унылой жизни, дед хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную причёску и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на "папиков" принимает его за миллионера и решает охмурить.

Исполнители главных ролей Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая признавались, что попали в проект без проб. На съемках главным испытанием для Станислава стал грим "папика": в сериале самый популярный актёр Украины сменил четыре бороды. "В реальной жизни никогда не носил бороду, поэтому поначалу было некомфортно, - рассказывал 59-летний актёр. - А вот стрижка понравилась! Сначала не воспринимал себя в новом образе, но дети сказали, что мне очень идёт".

Внешние метаморфозы ожидали и экранную девушку деда - Дарью Петрожицкую, которой пришлось привыкать к стилю охотницы на "папиков". "В жизни я редко пользуюсь косметикой, я в принципе больше пацанка, поэтому каждый раз на съёмках чувствовала себя принцессой или куклой Барби. А чтобы вдохновиться, гуглила "девушек с папиками" и смотрела, как они разговаривают и двигаются", - признавалась актриса.

Смотрите также: Премьера шпионского детектива "Легенда Феррари" - на НТВ, 20 января в 21.00. Действие многосерийной картины развернётся в первые годы после Октябрьской революции, когда страна, раздираемая Гражданской войной, с опаской оглядывалась как на бывших, так и на действующих "союзников".

История основана на реальных событиях и рассказывает о футуристке, поэтессе "малого" Серебряного века Елене Феррари или Ольге Голубовской. Она была известна не только как подруга Горького, Ходасевича и Шкловского, но и как кадровая сотрудница ГРУ РККА, которая организовывала покушение на Врангеля, вербовала военных инженеров в Европе и выстраивала агентурные сети в США.

В многосерийном детективе роль Эль Феррари исполнила актриса Ольга Погодина. Также в проекте задействованы такие известные актёры, как Павел Делонг, Константин Крюков, Николай Добрынин, Сергей Горобченко, Александр Бухаров, Артём Михалков и Дмитрий Исаев.

Смотрите также: Премьера шпионского детектива "Легенда Феррари" - на НТВ, 20 января в 21.00.

Действие многосерийной картины развернется в первые годы после Октябрьской революции, когда страна, раздираемая Гражданской войной, с опаской оглядывалась как на бывших, так и на действующих "союзников".

История основана на реальных событиях и рассказывает о футуристке, поэтессе "малого" Серебряного века Елене Феррари или Ольге Голубовской. Она была известна не только как подруга Горького, Ходасевича и Шкловского, но и как кадровая сотрудница ГРУ РККА, которая организовывала покушение на Врангеля, вербовала военных инженеров в Европе и выстраивала агентурные сети в США.

В многосерийном детективе роль Эль Феррари исполнила актриса Ольга Погодина. Также в проекте задействованы такие известные актеры, как Павел Делонг, Константин Крюков, Николай Добрынин, Сергей Горобченко, Александр Бухаров, Артем Михалков и Дмитрий Исаев.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"