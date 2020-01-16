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16.01.2020 15:18
Рубрика: В мире

Сеул потратит на развитие науки и технологий более 21 миллиарда долларов

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Правительство Южной Кореи намерено существенно увеличить финансирование науки, технологий, а также сферу искусственного интеллекта, потратив на эти нужны в текущем году более 21 миллиарда долларов. Об этом сегодня заявил министр науки Республики Корея Чхве Ги Ен.

Фото: duma.gov.ru
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Как следует из заявления главы южнокорейского ведомства, правительство страны приняло решение потратить на разработки и нужды сферы науки, технологий и искусственного интеллекта 24 триллиона 200 миллиардов вон (более 21 миллиарда долларов, - прим. "РГ"). По сравнению с прошлым годом рост бюджета очень серьезный - 18 процентов.

Как отметили в ведомстве, в правительстве делают ставку на новые локомотивы развития национальной экономики и готовы вкладывать в перспективные отрасли большие деньги, чтобы обеспечить стране конкурентное преимущество. Среди направлений, на стимулирование развития которых будет обращаться особое внимание, названы телекоммуникационные технологии пятого поколения, биотехнологии, новые материалы, аэрокосмическая отрасль, квантовые технологии, экологически чистые виды энергии, искусственный интеллект и другие.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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