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16.01.2020 11:37
Рубрика: Спорт

Шарапова сыграет с Векич на старте Открытого чемпионата Австралии

Текст: Максим Домчев
Состоялась жеребьевка женской части Открытого чемпионата Австралии по теннису. Общий призовой фонд турнира составит 49,1 млн долларов.
Фото: AP Photo/Tertius Pickard Фото: AP Photo/Tertius Pickard
Фото: AP Photo/Tertius Pickard

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в стартовом поединке встретится с представительницей Хорватии Донной Векич, которая на этом турнире посеяна под номером 19. Шарапова в настоящее время является 145-й ракеткой мира и попала в основную сетку турнира лишь благодаря приглашению организаторов.

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В четверг Шарапова в рамках выставочного турнира в Куйонге встречалась с представительницей Австралии Айлой Томлянович. Соперницы обменялись выигранными сетами со счетом 6:1, а на тай-брейке австралийка оказалась сильнее - 11:9.

Из других пар стоит отметить противостояние еще одной бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс и россиянки Анастасии Потаповой. Дарья Касаткина сыграет с еще одной представительницей США Мэдисон Киз. Соперницей Анастасии Павлюченковой стала Нина Стоянович из Сербии. Екатерина Александрова сыграет со швейцаркой Жиль Тайкманнн.

Полная сетка женского турнира доступна на сайте турнира.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Мария Шарапова

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