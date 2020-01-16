Шарапова сыграет с Векич на старте Открытого чемпионата Австралии

Состоялась жеребьевка женской части Открытого чемпионата Австралии по теннису. Общий призовой фонд турнира составит 49,1 млн долларов.

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в стартовом поединке встретится с представительницей Хорватии Донной Векич, которая на этом турнире посеяна под номером 19. Шарапова в настоящее время является 145-й ракеткой мира и попала в основную сетку турнира лишь благодаря приглашению организаторов.

В четверг Шарапова в рамках выставочного турнира в Куйонге встречалась с представительницей Австралии Айлой Томлянович. Соперницы обменялись выигранными сетами со счетом 6:1, а на тай-брейке австралийка оказалась сильнее - 11:9.

Из других пар стоит отметить противостояние еще одной бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс и россиянки Анастасии Потаповой. Дарья Касаткина сыграет с еще одной представительницей США Мэдисон Киз. Соперницей Анастасии Павлюченковой стала Нина Стоянович из Сербии. Екатерина Александрова сыграет со швейцаркой Жиль Тайкманнн.

Полная сетка женского турнира доступна на сайте турнира.