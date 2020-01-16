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16.01.2020 19:15
Рубрика: Происшествия

Карманный банк

Следственный комитет ужесточил обвинение Бойко-Великому
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
16 января ведомство Александра Бастрыкина объявило, что следователи предъявили новое обвинение Василию Бойко-Великому.

Бизнесмен известен как основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель". Туда же входит и известный агрохолдинг "Русское молоко".

Бойко-Великий был хозяином десяти процентов в капитале банка. По версии СК, он украл с "коллегами" 180 млн рублей и чуть меньше 1 млн долларов

К уже имеющемуся обвинению Бойко-Великому добавили растрату при оформлении невозвратных кредитов. Общая сумма выглядит солидно - примерно 23 миллиона рублей и 120 тысяч долларов. Напомним, что уголовное дело против бизнесмена было возбуждено 23 августа 2018 года. Всего в новом эпизоде оказалось семь так и не возвращенных кредитов. Сам Бойко-Великий вины не признает.

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета РФ
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По мнению защиты бизнесмена, обвинять их клиента по кредитам нельзя. Дело в том, что по одним кредитам срок выплаты еще не закончен, по остальным все выплачено.

По версии следствия, картина получается иная. Директор банка "Кредит Экспресс" Алла Кабанова придумала схему хищения денег под видом выдачи кредитов и снятия денег со вкладов клиентов банка.

Собственно, к тому моменту схема была неоднократно отработана и другими банковскими руководителями . Так что особого новшества не было.

Банкирша привлекла к "работе" сотрудников кредитного учреждения. Деньги со счетов клиентов банка уходили по составленным этими людьми липовым договорам. Якобы хозяева счетов пожелали их закрыть.

Дальше было дело техники - составлялись липовые расходные кассовые ордера о получении денег вкладчиками. Так прикрывали просто кражу денег. Все эти фальшивые бумаги подписывала Алла Кабанова. А потом сама же делила присвоенные деньги между соучастниками. Она же обеспечивала выплату процентов по якобы выданным кредитам.

Причем здесь Бойко-Великий? По версии следствия, очень даже причем. Именно он определял "размер похищаемого имущества, определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита".

Если верить следствию, то Бойко-Великий поручал своим подчиненным собирать документы, которые нужны для формирования кредитных досье. Потом эти папки люди отдавали банкирше Кабановой. Именно по этим документам выдавались многочисленные кредиты, и уже другие люди в банке получали по ним деньги.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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В СК говорят, что творилось все это в 2016 и 2017 годах. По подсчетам следствия, так и "ушли" 23 миллиона рублей. Плюс доллары.

Для придания видимости нормального функционирования банка по таким липовым кредитам даже кое-что возвращалось в банк, как будто бы по кредитам идут выплаты. Подобных "выплат" вернули в банк на три миллиона рублей.

Сам Василий Бойко-Великий был собственником десяти процентов в капитале этого банка. По расчетам Следственного комитета он, как хозяин не очень большой части капитала, вместе с "коллегами" смог украсть из банка больше 180 миллионов рублей и немногим меньше миллиона долларов.

Всего на этот момент следствие говорит о 31 факте растраты средств банка "Кредит Экспресс".

Справка "РГ"

Банк России отозвал лицензию у "Кредит Экспресс" 15 марта 2018 года. Тогда, точнее, на 1 марта 2018 года, по величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ. Следствием потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов.

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