СМИ: Боксеру Ковалеву грозит до четырех лет тюрьмы по новому иску в США

В США вновь подали в суд на экс-чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева. Российский спортсмен, которого американка Джейми Фронтс обвиняла в избиении и нанесении телесных повреждений, перестал женщине выплачивать деньги в рамках достигнутого мирового соглашения, сообщает TMZ.

По словам Фронтс, Ковалев пытался ухаживать за ней, но, получив отказ, 9 июня 2018 года нанес удар в лицо. Американка рассказала, что получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного позвонка.

Ковалев отрицал свою вину, но в итоге согласился на мировое соглашение и обязался выплатить Фронтс 650 тысяч долларов, хотя изначально пострадавшая требовала от спортсмена восемь миллионов.

Боксер перевел пострадавшей 250 тысяч долларов, а затем, по словам Фронтс, перестал выплачивать компенсацию. Женщина немного подождала и подала новый иск в суд на Ковалева. На россиянина завели уголовное дело, по которому ему грозит до четырех лет тюрьмы, а сумма его компенсации может значительно вырасти.