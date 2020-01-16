Соглашение КНР и США сократит неопределенность в глобальной экономике

Как пояснил Лю Хэ, соглашение соответствует правилам Всемирной торговой организации, не направлено против каких-либо третьих сторон и не будет негативно влиять на их законные права и интересы. Пекин и Вашингтон, которым удалось поэтапно прекратить "торговую войну", сделали практический шаг к окончательному решению проблемы. В Пекине подчеркивают, что результат дался нелегко и его следует ценить: устраивающее всех решение, сдвигающее проблему с мертвой точки, искали 23 месяца в ходе 13 раундов консультаций.

Соглашение затрагивает такие сферы, как защита интеллектуальной собственности, прекращение принудительной передачи технологий, увеличение объема закупок американской сельскохозяйственной продукции, устранение барьеров для американских финансовых услуг, прекращение валютных манипуляций, восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем и урегулирование споров между двумя крупнейшими экономиками мира.

В китайской политической среде говорят, что готовящийся финальный документ максимально отвечает ожиданиям рынка и соответствует общим интересам народов двух стран и всего мира. Он будет способствовать миру и процветанию во всем мире, а ожидаемый эффект документа - достижение равновесия, признание равнозначности и достоинств друг друга, ведение дел исключительно на взаимовыгодных условиях.

От углубления двустороннего торгового сотрудничества до дальнейшего облегчения доступа к рынкам и непрерывной оптимизации бизнес-среды - весь этот процесс соответствует общему направлению углубления реформ и расширения открытости Китая, задачам развития китайской экономики и уровня потребления в стране.

В контексте нарастающих факторов неопределенности в мировой экономике подписание двумя крупнейшими экономиками торгового соглашения, несомненно, ослабит напряженность в двусторонней торговле и сократит факторы нестабильности в глобальном масштабе.

Как рассказал заместитель главы Федеральной резервной системы США Ричард Кларида, снижение уровня неопределенности в торговой политике "оказывает положительное влияние на экономические перспективы", будет стабилизировать мировые ожидания, укреплять доверие, стимулировать развитие торговли и инвестиций, а также поддерживать целостность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок.

Подписание первого этапа китайско-американского соглашения показывает, что стороны могут разрешить разногласия путем проведения равных консультаций. Этот шаг, сделанный Китаем и США для прекращения затянувшейся "торговой войны", повысит уверенность всего мира в полном разрешении разногласий двух стран.

Стороны должны соблюдать все положения нового соглашения и вести консультации в случае возникновения проблем, создавать условия для урегулирования разногласий. За нарушение пунктов соглашения предстоит определить наказание.