Несколько важных заявлений сделали руководители межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию. Напомним, что во главе российских представителей там стоит начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По данным этого штаба, вместо анонсированного вывода американских подразделений Пентагон наращивает свой воинский контингент в странах Ближнего Востока и продолжает вооруженные атаки, нарушающие международное право, подрывающие суверенитет государств и угрожающие стабильности и безопасности в регионе в целом.

С апреля по июль 2019 года лагерь беженцев "Рукбан" ежемесячно покидали от 2 до 7 тысяч сирийцев

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить недавно организованное Соединенными Штатами убийство в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. Чтобы обосновать легитимность своего присутствия в Сирии и дальше безнаказанно грабить полезные ископаемые этой страны, американцы любыми способами пытаются поддерживать очаги напряженности на ее территории.

Это в том числе касается обстановки в контролируемых США зонах и местах проживания временно перемещенных лиц. Наиболее острой проблемой, по оценке координационного штаба, остается гуманитарная ситуация в крупнейших лагерях беженцев "Рукбан" на юге и "Эль-Холь" на северо-востоке Сирии.

"Вызывает недоумение тот факт, что реализация плана ООН по эвакуации оставшихся жителей лагеря "Рукбан" уже пятый месяц откладывается из-за отказа США и подконтрольных им боевиков выполнить взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности представителей гуманитарных структур в оккупированной зоне Эт-Танф", - говорится в совместном заявлении руководителей штаба.

Вместо спасения желающих покинуть лагерь сирийцев американцы на всех международных площадках твердят о необходимости дополнительных гуманитарных конвоев в "Рукбан" и решении вопроса о дальнейшей судьбе находящихся в Эт-Танфе боевиков. Между тем не секрет, что необходимую помощь беженцы гарантированно получают при выходе из этой зоны. Тогда как грузы, направляемые в лагерь, просто не доходят до его обитателей.

Серьезное беспокойство у представителей России и Сирии вызывает очередной перенос сроков эвакуации жителей "Рукбана" на февраль 2020 года.

Официально это объясняется необходимостью проверить тиражируемую с подачи США и их союзников информацию о якобы имеющих место "репрессиях и притеснениях бывших "рукбановцев" в пунктах временного содержания провинции Хомс.

В межведомственном штабе уверены: подобные беспочвенные обвинения нацелены на дискредитацию правительства Асада и используются в качестве предлога для дальнейшего затягивания операции по расформированию лагеря беженцев. В штабе напомнили, что с апреля по июль прошлого года из "Рукбана" домой возвращались от 2 до 7 тысяч сирийцев в месяц. И никто из них снова попасть в лагерь не стремится.

Что касается ситуации в пережившем гуманитарную катастрофу лагере "Эль-Холь" на подконтрольной США территории, то благодаря усилиям сирийского правительства там наметилась некоторая стабилизация обстановки. Вместе с тем в "Эль-Холе" все еще остается большое количество проблем.