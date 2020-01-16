Новости

В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения 19:35
Рада постановила вернуть делегацию Украины в ПАСЕ 19:18
Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ 19:18
Amazon отказался от сериала по "Темной башне" Стивена Кинга 19:11
В Минске подведены итоги заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины 18:48
Toyota вложит 400 млн долларов в летающие электротакси 18:40
Чехия выдаст вид на жительство студентке из РФ, номинированной на "Оскар" 18:34
Ирак не давал разрешение США на возобновление операций 18:13
Путин оценил отношения с Японией 18:12
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово 18:09
В Крыму Росгвардия взяла под охрану бригады скорой помощи 18:08
На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством 18:06
Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео 17:40
В Индии испекли рекордный торт длиной в шесть километров 17:39
Михаил Мишустин проведет встречу с Дмитрием Медведевым 17:34
Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке 17:30
Эксперты выяснили, кто в России чаще всего берет кредиты 17:29
Новороссиец решил продать кошку-"целительницу" за 20 млн рублей 17:28
В одном из детсадов Батайска воспитанникам заклеивали рты скотчем 17:24
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля 17:07
Видео: Уилл Смит стал "Ведьмаком" вместо Генри Кавилла 16:58
Матвиенко: Руководство Совфеда 21 января утвердит план реализации Послания президента 16:55
Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово 16:51
Зеленский понизил призывной возраст до 18 лет 16:51
Тексты Хараппской цивилизации признали логографическим кодом 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 19:15
Рубрика: В мире

Не пускают из лагеря

Американцы наращивают воинский контингент на Ближнем Востоке
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
Несколько важных заявлений сделали руководители межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию. Напомним, что во главе российских представителей там стоит начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По данным этого штаба, вместо анонсированного вывода американских подразделений Пентагон наращивает свой воинский контингент в странах Ближнего Востока и продолжает вооруженные атаки, нарушающие международное право, подрывающие суверенитет государств и угрожающие стабильности и безопасности в регионе в целом.

С апреля по июль 2019 года лагерь беженцев "Рукбан" ежемесячно покидали от 2 до 7 тысяч сирийцев

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить недавно организованное Соединенными Штатами убийство в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. Чтобы обосновать легитимность своего присутствия в Сирии и дальше безнаказанно грабить полезные ископаемые этой страны, американцы любыми способами пытаются поддерживать очаги напряженности на ее территории.

Фото: U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka / wikimedia.org
Дрон-разведчик США засекли у российских границ

Это в том числе касается обстановки в контролируемых США зонах и местах проживания временно перемещенных лиц. Наиболее острой проблемой, по оценке координационного штаба, остается гуманитарная ситуация в крупнейших лагерях беженцев "Рукбан" на юге и "Эль-Холь" на северо-востоке Сирии.

"Вызывает недоумение тот факт, что реализация плана ООН по эвакуации оставшихся жителей лагеря "Рукбан" уже пятый месяц откладывается из-за отказа США и подконтрольных им боевиков выполнить взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности представителей гуманитарных структур в оккупированной зоне Эт-Танф", - говорится в совместном заявлении руководителей штаба.

Вместо спасения желающих покинуть лагерь сирийцев американцы на всех международных площадках твердят о необходимости дополнительных гуманитарных конвоев в "Рукбан" и решении вопроса о дальнейшей судьбе находящихся в Эт-Танфе боевиков. Между тем не секрет, что необходимую помощь беженцы гарантированно получают при выходе из этой зоны. Тогда как грузы, направляемые в лагерь, просто не доходят до его обитателей.

Серьезное беспокойство у представителей России и Сирии вызывает очередной перенос сроков эвакуации жителей "Рукбана" на февраль 2020 года.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Первые стрельбы новейшего ЗРС-350 "Витязь" прошли под Астраханью

Официально это объясняется необходимостью проверить тиражируемую с подачи США и их союзников информацию о якобы имеющих место "репрессиях и притеснениях бывших "рукбановцев" в пунктах временного содержания провинции Хомс.

В межведомственном штабе уверены: подобные беспочвенные обвинения нацелены на дискредитацию правительства Асада и используются в качестве предлога для дальнейшего затягивания операции по расформированию лагеря беженцев. В штабе напомнили, что с апреля по июль прошлого года из "Рукбана" домой возвращались от 2 до 7 тысяч сирийцев в месяц. И никто из них снова попасть в лагерь не стремится.

Что касается ситуации в пережившем гуманитарную катастрофу лагере "Эль-Холь" на подконтрольной США территории, то благодаря усилиям сирийского правительства там наметилась некоторая стабилизация обстановки. Вместе с тем в "Эль-Холе" все еще остается большое количество проблем.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин оценил отношения с Японией
В Коми за взятку задержали министра МВД
Новый посол США в РФ прибыл в Москву
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово