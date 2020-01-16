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16.01.2020 16:43
Рубрика: Общество

Психологи выяснили, какими стратегиями обмана пользуются лжецы

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Теория лжи пополнилась новыми данными: в очередном исследовании психологи сосредоточились на тех, кто умеет искусно врать, и попытались понять, какими ключевыми стратегиями они пользуются и кого чаще всего обманывают.

Результаты работы психологов из Маастрихтского университета (Нидерланды) опубликованы в журнале Plos One.

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"Исследования показывают, что мы не очень-то хорошо распознаем ложь", - говорит автор исследования Брианна Веригин. Ранние исследования установили, что лишь в 54% случаев люди могут точно определить, лжет человек или нет. Степень точного определения случаев, когда нас пытаются обмануть, можно повысить, если сосредоточиться на характерных способностях лжецов, точнее - искусных лжецов. "Точность обнаружения обмана в большей степени зависит от характеристик лжеца и меньше от способности обнаруживать ложь. Целью данной работы было сосредоточиться на искусных лжецах и попытаться понять, как они это делают и кого обманывают", - говорится в статье.

В исследовании участвовали 194 человека в возрасте примерно 39 лет - половина из них были женщины. По условиям эксперимента участники должны были, во-первых, оценить "свою способность к обману" и, во-вторых, как часто они лгут в повседневной жизни, кому лгут, какие виды лжи используют и как прячут свою нечестность.

Ученые подчеркнули, что ввиду деликатности темы им потребовалось одобрение этического комитета факультета психологии и неврологии Маастрихтского университета. Кроме того, участники подписали согласие на обработку данных в соответствии с Хельсинкской декларацией. Соответственно была выбрана и методика исследования - анкетирование участников исследования, которых оценивали по 10-балльной психометрической шкале Ликерта.

Фото: pixabay.com
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Эксперимент дал интересные результаты. Во-первых, мужчины в два раза чаще заявляли, что они хорошие лжецы. "Мы обнаружили связь между полом и способностью к обману, - сообщает Веригин. - Мужчины более чем в два раза чаще считали себя талантливыми лжецами, причем уверенными в том, что их не разоблачат".

Причем у искусных лжецов есть проверенные стратегии вранья, ключевая из которых - делать ложь максимально правдоподобной. Опрос показал, что популярная среди всех лжецов стратегия заключается в искусном утаивании части информации - так, чтобы она стала частью правды. "Талантливые лжецы виртуозно играют словами. Они упаковывают свою ложь в простые, ясные истории, в которые легко поверить", - говорит Веригин. А вот менее способные лжецы использовали туманные, расплывчатые формулировки, которым не было доверия.

Во-вторых, выяснилось, что лжецы со стажем чаще всего обманывают друзей, коллег и членов семьи. Кроме того, как показали результаты, эти люди в принципе чаще других нечестны. "Широко распространенное утверждение, что каждый из нас лжет один или два раза в день, вероятно, не соответствует действительности. На 5% человек приходится более 50% всей лжи. То есть в основном люди не лгут каждый день. Большая часть всей лжи приходится на небольшое число обманщиков, - утверждает Веригин. - Эти "плодовитые" лжецы воспринимают себя как более опытных по части обмана, поэтому они уверены, что их не разоблачат. И чем более они уверены в правдоподобности своей лжи, тем чаще врут.

Выяснить тактику и стратегию лжецов интересно не только с психологической точки зрения. Как подчеркивают исследователи, это знание может пригодиться, например, криминалистам во время допросов.

Общество Наука

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