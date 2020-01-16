16 января прозвучал приговор Денису Руденко, бывшему заместителю начальника Московской областной таможни. Поймали чиновника сотрудники ФСБ, следствие вело Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Суд признал бывшего таможенника виновным в "покушении на мошенничество в особо крупном размере".

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В конце ноября 2018 года почти в десять вечера в одном из ресторанов Московской области Руденко пообещал некому коммерсанту помощь и таможенную защиту. Чиновник объяснил, что легко может решить проблему - не привлекать проштрафившееся руководство одного общества с ограниченной ответственностью к уголовной ответственности. Обошлась такая "помощь" просителю более чем в 11 миллионов рублей.

Доесть и унести деньги из ресторана таможеннику помешали сотрудники ФСБ. Они задержали чиновника, и суд отправил его в изолятор.

По приговору суда Руденко отправят в колонию общего режима на два года.