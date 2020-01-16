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16.01.2020 20:52
Рубрика: Общество

Тайную камеру нашли под "Золотым домом" Нерона

Текст: Денис Передельский
Фото: Parco Archeologico del colosseo Фото: Parco Archeologico del colosseo
Фото: Parco Archeologico del colosseo

В Италии археологи, работавшие над восстановлением древнеримского дворца Domus Aurea (Золотой дом) императора Нерона, случайно обнаружили подземную камеру, в полной темноте хранившую свои секреты почти 2000 лет.

Об открытии рассказывает Fox News. Сообщается, что камера была найдена во время реставрационных работ в конце прошлого года. Она находится под дворцом, который принадлежал знаменитому римскому императору Нерону.

Фото: iStock
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Несмотря на почтенный возраст примерно в 2000 лет, камера неплохо сохранилась. В частности, до наших дней дошли фрески, украшающие стены этой камеры. На них изображены реальные и мифические животные и существа, к примеру, сфинкс.

Кстати, именно это изображение дало название вновь найденной подземной камере. Ученые назвали ее Sala della Sfinge - зал сфинкса. Другие фрески изображают кентавров, птиц, различных морских существ и воина, сражающегося с пантерой. Интересно, что все рисунки были выполнены  красной краской и покрыты позолотой.

Дворец Domus Aurea был построен после великого пожара, охватившего Рим в 64 году нашей эры. Это было очень просторное здание, насчитывавшее 300 комнат, обставленных с невероятной роскошью.

"Император Нерон хотел создать атмосферу, которая выражала бы его идеологию, то есть атмосферу абсолютного правителя, абсолютного монарха, - говорит директор Археологического парка Колизея Альфонсина Руссо. - Современники критиковали Нерона за этот дворец, за его богатство, за комнаты, вымощенные мрамором, фрески на стенах и потолках и отделку из золота и драгоценных камней".

Римский император Нерон покончил с собой в 68 году после известия о том, что его приговорили к смерти. После его кончины римляне уничтожили "Золотой дом" Нерона, так как он считался слишком экстравагантным. Над ним были построены другие сооружения, такие как Колизей.

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