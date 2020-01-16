Найденное в Китае существо оказалось "танцующим драконом"

Китайские и американские палеонтологи совместно идентифицировали и описали новый вид пернатого динозавра, который обитал на нашей планете около 120 миллионов лет назад.

Работа ученых опубликована в журнале The Anatomical Record, а коротко об исследовании рассказывает Phys.org. Единственная в своем роде окаменелость была обнаружена более 10 лет назад фермером на территории Китая, в богатой ископаемыми животными провинции Джехол. С тех пор она хранится в коллекции музея естественной истории в Ляонине.

Изучение окаменелости дало ученым новую информацию о том, как выглядела Земля 120 миллионов лет назад. В частности, хорошо сохранились перья и кости, которые позволили понять, как развивались пернатые динозавры и чем они отличались от птиц.

Ученые назвали новый вид Wulong bohaiensis. В переводе с китайского языка Wulong - это "танцующий дракон". Этот ящер был небольшим, размером с современную ворону. Однако он обладал хвостом, который фактически удваивал его длину.

Установлено, что у дракона была узкая морда, полная острых зубов. Его кости были тонкими и небольшими по размеру. Это животное было покрыто перьями. Оно обладало двумя конечностями, похожими на крылья. Кроме того, два длинных пера украшали кончик его хвоста. Это открытие указало на наличие связи между птицами и динозаврами.

"У этого экземпляра есть перья на конечностях и хвосте, которые мы ассоциируем с взрослыми птицами, но у него были и уникальные особенности, - говорит соавтор исследования Эшли Пуст. - Выявить это и понять противоречия помогло изучение под микроскопом разрезанный костей".

Анализ костей показал, что этот динозавр был совсем юным на момент своей смерти. Это означает, что некоторые ящеры обрастали "зрелыми" перьями задолго до того, как заканчивалась стадия их роста и взросления. Птицы, например, растут очень быстро, но зачастую они не получают своего взрослого оперения до тех пор, пока не станут полноразмерными. Особенно это касается хвостового оперения.

"Либо молодые динозавры нуждались в этих хвостовых перьях для выполнения какой-то функции, о которой мы не знаем, либо они действительно выращивали свои перья иначе, чем большинство современных птиц", - считает Пуст.