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16.01.2020 16:51
Рубрика: Общество

Тексты Хараппской цивилизации признали логографическим кодом

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индийский специалист в области высоких технологий Бахата Ангшумали Мухопадхай применила искусственный интеллект для расшифровки древних текстов из Хараппы и Мохенджо-Даро и пришла к выводу, что они были написаны логографически.

Свои выводы исследователь приводит в статье, опубликованной в журнале Nature Palgrave Communications, а коротко о работе рассказывает International Business Times. Речь идет о загадочных и древнейших индусских текстах Хараппской цивилизации, которая процветала в долине Инда между 2500-1700 годами до н.э.

Фото: Marcela Sepulveda / Rommel Angeles/Museo de sitio Pachacamac
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Она занимала огромную площадь на территории современного Пакистана и северо-западной Индии. Науке известно множество надписей, оставленных этой загадочной цивилизацией. Большинство из них уже много лет не удается расшифровать.

Использование искусственного интеллекта позволило выдвинуть новую гипотезу. Бахата Ангшумали Мухопадхай в своей работе утверждает, что большинство древних текстов в долине Инда были написаны логографически.

Это означает, что древние авторы использовали не только и не столько отдельные буквы, обозначающие звуки речи и именуемые фонограммами, а символы, порой, обозначающие целые слова. То есть это был своего рода код, похожий на китайское письмо или древнеегипетские иероглифы.

Для расшифровки Бахата использовала исследования, проведенные ранее специалистом по индусской письменности Ираватхамом Махадеваном. Эти знания помогли установить, что хараппские тексты на печатях и глиняных табличках были своего рода закодированными шаблонами.

Фото: Ashley Poust / San Diego Natural History Museum
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В них содержалась информация о торговых операциях в поселениях, входивших в состав Хараппского государства. В их числе был древний город Мохенджо-Даро и еще около 100 различных населенных пунктов. Кстати, до сих пор наиболее популярная гипотеза гласила, что печати содержали только имена их владельцев.

Работа над расшифровкой текстов при помощи ИИ только началась. Ученые надеются, что это поможет установить причину внезапного краха мощнейшей цивилизации.

В целом, при раскопках хараппских поселений исследователи обнаружили тысячи таких надписей. Большинство из них очень короткие, их средняя длина составляет всего пять знаков. А наиболее длинная известная науке хараппская надпись состоит из 26 знаков.

К слову, подобное исследование параллельно провела и другая группа индийских ученых. Работа будет представлена в журнале Science. В препринте утверждается, что хараппская письменность имеет "структурированную знаковую систему, демонстрирующую особенности формального языка".

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