Телеканал СТС показал пилот сериала про регби

На канале СТС выходили сериалы "Молодежка" о хоккее и "Дылды" о волейболе. Теперь на нем осваивают еще один вид спорта - регби. На закрытой встрече попечительского совета регбийного клуба ЦСКА при поддержке Федерации регби России состоялся показ пилотной серии проекта, который так получил название "Регби".

Премьеру представили новые члены попечительского совета - генеральный директор "СТС Медиа" и канала СТС Вячеслав Муругов, а также креативный продюсер сериала и автор сценария Илья Куликов.

"Мне как давнему поклоннику ЦСКА очень приятно стать частью команды совета. Что касается проекта "Регби", особенно важно, что мы его делаем в партнерстве с большим мастером, хитмейкером Ильей Куликовым. Как и в случае с рейтинговыми сериалами СТС "Молодежка" и "Дылды", история разворачивается на фоне зрелищного вида спорта. Но главным всегда остаются человеческие отношения и обаятельные персонажи, за которых переживаешь и болеешь. Надеюсь, герои новой драмы также завоюют зрительскую любовь", - сказал Муругов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, распространенном пресс-службой СТС.

По сюжету сериала вспыльчивый боксер Макс (Олег Гаас) из-за уличной драки попадает в тюрьму, теряет невесту и возможность сделать грандиозную карьеру. После освобождения он решает не возвращаться на ринг и уходит в другой вид спорта - регби. На тренировках Макс встречает экс-гимнастку Настю (Маргарита Аброськина), которой пришлось вступить в женскую регбийную команду ради денег. Бескомпромиссная игра не только объединит героев, но и напомнит им, ради чего стоит жить.

"Вспоминаю, как на прошлом заседании попечительского совета ровно год назад пообещал приступить к съемкам сериала о регби, а потом подумал, как же я это сделаю. Поначалу было совершенно непонятно, как технически снимать игру. К тому же я долго писал сценарий и искал пути реализации. Я и сам себя чувствую регбистом в кино, потому что меня все время "пинают", ведь я всегда иду против системы. К счастью, в данном случае меня поддержал канал СТС в лице Вячеслава Муругова, что, конечно, ускорило процесс и позволило создать, на мой взгляд, классный пилот", - заявил Куликов.

Главным местом съемок сериала станет московский стадион "Слава", где проходят домашние игры регби-клуба с одноименным названием. Также в кадр попадут боксерские и гимнастические залы, аквапарк, автомастерская и другие локации. Когда именно появится сериал в эфире, пока неизвестно, но, судя по всему, его можно ожидать уже в следующем году.