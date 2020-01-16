Климат на Земле становится все более жарким. В 2019 году глобальная среднегодовая температура повысилась на 0,98 градуса Цельсия. Тем не менее температурный рекорд 2016 года с показателем 1,2 градуса побить не удалось.

Ученые отмечают, что полученные результаты свидетельствуют о глобальном потеплении планеты за 140 лет, когда в 1880 году начали вестись климатические летописи.

"Десятилетие, которое только что закончилось, явно является самым теплым десятилетием в истории. Каждое десятилетие, начиная с 1960-х годов, было явно теплее, чем раньше", - сказал сотрудник Института космических исследований NASA Гэвин Шмидт.

Повышение температуры в атмосфере и океане способствует таянию ледников Гренландии и Антарктиды, а также увеличению некоторых экстремальных явлений, таких как волны жары и засухи, лесные пожары и интенсивные осадки.

Климатологи считают, что тенденция повышения температуры сохранится, поскольку концентрация парниковых газов постоянно растет. К концу столетия при сохранении тех же темпов роста концентрации парниковых газов, к концу века превышение над доиндустриальным уровнем достигнет 3-5 градусов.