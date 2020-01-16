Три четверти россиян планируют сменить работу

Три четверти россиян, 74%, хотели бы поменять работу в этом году. Об этом сообщили " РГ" специалисты портала Работа ру.

Чаще всего люди вынашивают такие планы из-за того, что недовольны зарплатой (53%). Каждый четвертый, 24%, хотел бы попробовать себя в чем-то другом. Еще 6% хотели бы сменить рабочее место, так как на "старом" у них слишком большой объем работы. 4% - из-за плохих отношений с начальством или коллегами.

Есть и другие причины. Среди них - неудобный график труда, слишком большое расстояние от дома до работы, смена места жительства, несоответствие работы и полученного образования.