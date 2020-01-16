В 2019 году "Галс-Девелопмент" ввел в эксплуатацию более 500 тыс. кв. м

В 2019 году компания "Галс-Девелопмент" ввела в эксплуатацию 4 объекта в Москве общей площадью 511 тыс. кв. м: два многофункциональных комплекса - "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте и Match Point на Кутузовском, жилой комплекс "Достояние" (башни "Культура" и "Искусство") в Кунцево, а также третий этап жилого комплекса "Наследие" на Преображенской. Разрешения выданы Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы. По итогам года "Галс-Девелопмент" вошел в ТОП-20 рейтинга застройщиков России по вводу жилой недвижимости с результатом 205 тыс. кв. м (рейтинг Единого ресурса застройщиков).

"В 2019 году "Галс-Девелопмент" установил собственный рекорд по площади введенных объектов недвижимости - более полумиллиона квадратных метров. Мы гордимся полученным результатом и уверены, что наши нынешние и будущие покупатели по достоинству оценят комфорт и качество этих проектов. Теперь мы ставим перед собой новые амбициозные задачи и с вдохновением смотрим в будущее", - рассказал Виктор Адамов, президент "Галс-Девелопмент".

МФК "Искра-Парк" (Ленинградский проспект, вл. 35) площадью 228 тыс. кв. м включает в себя комплекс с 772 апартаментами, административно-офисное здание, торговую галерею и подземный паркинг с зарядной станцией для электромобилей. Особенность квартала - офисное здание с эффектом "бриллиантовой огранки" площадью 71,5 тыс. кв. м на 4 700 сотрудников. Объем коммерческих площадей, предлагаемых в аренду, составляет 58 тыс. кв. м. В долгосрочную аренду сдано более 15 тыс. кв. м. Также в проекте реализовано свыше 60% апартаментов.

МФК Match Point располагается на Кутузовском проспекте (ул. Василисы Кожиной, вл. 13). Общая площадь проекта составляет 205,9 тыс. кв. м. В составе комплекса - здание на 1551 апартамент, подземный паркинг и автомобильная мойка. Яркая особенность проекта - спортивная волейбольная арена площадью 23 тыс. кв. м, рассчитанная на 3500 зрителей. Объем реализованных апартаментов на данный момент составляет более 70%.

Корпуса "Культура" и "Искусство" (ул. Ярцевская, д.34-1) возведены в составе жилого квартала бизнес-класса "Достояние". Общая площадь зданий - 44 тыс. кв. м. Для удобства жителей обустроены 284 квартиры, подземный паркинг и помещения для хранения с зарядками для электрического транспорта. В состав ЖК "Достояние" также входит корпус "Наука" (введен в эксплуатацию в 2018 году). Проект полностью реализован и стал настоящим украшением района Кунцево.

Третий этап жилого квартала бизнес-класса "Наследие" (ул. Краснобогатырская) включает здание из пяти секций на 245 квартир, паркинг и коммерческие помещения. Общая площадь составляет 33 тыс. кв. м. В стадии строительства находится четвертый, заключительный этап - детское образовательное учреждение на 220 мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2020г. Квартал включает в себя два многосекционных дома на 1072 квартиры и подземный паркинг на 1734 машиноместа. Площадь коммерческих помещений - более 9 тыс. кв. м. В проекте полностью реализован объем жилых помещений.

Объекты компании "Галс-Девелопмент" неоднократно становились победителями международных и российских конкурсов: Urban Awards, Move Realty Awards, "Рекорды рынка недвижимости", RREF AWARDS, PROESTATE & CRE Federal Awards и др.

Подробная информация представлена на сайте https://hals-development.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"