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16.01.2020 14:58
Рубрика: В мире

В аэропорту Хельсинки появились туалеты для животных

Текст: Александр Саможнев
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В аэропорту Хельсинки - Вантаа открыли две туалетные зоны для путешественников с питомцами и для собак-поводырей. Тем самым администрация отреагировала на многочисленные просьбы пассажиров, сообщает портал Der Spiegel.

Фото: iStock
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Один туалет расположен в зоне вылета за пределы шенгенской зоны, другой - перед главным терминалом. Места для четвероногих обозначены соответствующими пиктограммами. На практике "унитаз" представляет собой покрытую искусственной травой площадку, которая стоит на платформе. При этом жидкие отходы сливаются в канализацию, а рукодельный газон легко можно почистить водой из шланга. Экскременты хозяева кладут в пакет и выбрасывают в мусорный бак.

"Туалеты для животных являются большой редкостью для аэропортов в Северной Европе", - отметила представитель авиакомпании Finavia. По ее словам, путешествие должно быть максимально комфортным, в том числе, и с домашними питомцами. По данным финской радиостанции Yle, ежегодно клиенты провозят через аэропорт Хельсинки более 10000 собак. Наблюдатели отмечают, что идея об отхожих местах для животных не нова. В аэропортах США предписывается создание специальных зон для собак-поводырей.

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