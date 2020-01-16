В аэропорту Хельсинки появились туалеты для животных

В аэропорту Хельсинки - Вантаа открыли две туалетные зоны для путешественников с питомцами и для собак-поводырей. Тем самым администрация отреагировала на многочисленные просьбы пассажиров, сообщает портал Der Spiegel.

Один туалет расположен в зоне вылета за пределы шенгенской зоны, другой - перед главным терминалом. Места для четвероногих обозначены соответствующими пиктограммами. На практике "унитаз" представляет собой покрытую искусственной травой площадку, которая стоит на платформе. При этом жидкие отходы сливаются в канализацию, а рукодельный газон легко можно почистить водой из шланга. Экскременты хозяева кладут в пакет и выбрасывают в мусорный бак.

"Туалеты для животных являются большой редкостью для аэропортов в Северной Европе", - отметила представитель авиакомпании Finavia. По ее словам, путешествие должно быть максимально комфортным, в том числе, и с домашними питомцами. По данным финской радиостанции Yle, ежегодно клиенты провозят через аэропорт Хельсинки более 10000 собак. Наблюдатели отмечают, что идея об отхожих местах для животных не нова. В аэропортах США предписывается создание специальных зон для собак-поводырей.