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16.01.2020 10:42
Рубрика: Общество

В Австралии нашли останки самого крупного динозавра

Текст: Юрий Сизов
Ископаемые останки одного из самых крупных в истории планеты наземных хищников удалось идентифицировать австралийским ученым. Описание работы палеонтологов опубликовал научный журнал Royal Society Open Science, уточняя, что речь идет о костях, которые принадлежали австралийскому родственнику тираннозавра.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Правда, пишет журнал, находке палеонтологов недалеко от австралийского города Уинтон уже почти три года, однако определить "биометрический паспорт" хищника удалось не сразу. Только недавно специалисты с уверенностью заявили, что кости принадлежат ящеру вида Australovenator wintonensis. Как рассказал, обнаруживший окаменелости ученый Мэтт Уайт из Университета Новой Англии, небольшие фрагменты скелета сначала не впечатлили его коллег, но после их тщательного изучения их мнение изменилось.

"Мы детально изучили все найденные фрагменты, и это дало первый повод для волнения, потому что перед нами был, скорее всего, теропод. Более поздние находки - дистальные части костей - убедили нас в том, что мы обнаружили настоящую редкость", - сообщил палеонтолог.

Фото: iStock
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Окончательная идентификация костей, признался он, довольно сложна, но обнаруженные окаменелости очень сильно напоминают обнаруженные ранее останки Australovenator wintonensis. По его мнению, эти динозавры могли достигать двух метров в высоту и семи метров в длину, а внешне напоминали велоцирапторов из фильма "Парк Юрского периода".

Давая характеристику вымершим хищникам, ученый, в частности, отметил, что "это были быстрые и очень сильные животные с хорошо развитыми передними лапами. Их верхние конечности были оснащены острыми загнутыми когтями примерно 25−30 см длиной и использовались для нападения. Он использовал свои конечности для захвата жертвы, которую одновременно мог пинать ногами", - констатировал он. Вероятнее всего, полагает палеонтолог, его основной добычей могли быть четвероногие травоядные ящеры.

Кстати, в ископаемых останках местные ученые часто находили зубы теропод и им пока не приходилось видеть зубов, которые были бы размерами больше, чем у австраловенатора. "Так что они были довольно успешными охотниками", - делает резонный вывод исследователь, слова которого цитирует ТАСС.

Общество Наука

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