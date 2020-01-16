В Австралии спасли от огня уникальные деревья

Новости

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО 15:26
Фото: певец Влад Топалов перенес вторую с начала года операцию 15:19
Почти 6 тысяч пострадавших от паводка в Иркутской области приобрели жилье 15:18
Сеул потратит на развитие науки и технологий более 21 миллиарда долларов 15:18
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности 15:13
СМИ: Боксеру Ковалеву грозит до четырех лет тюрьмы по новому иску в США 15:08
В Сети появился изначальный сценарий девятого эпизода "Звездных войн" 15:06
Матвиенко: Мишустин знает, что делать для роста экономики 15:05
Мишустин назвал майские указы Путина обязательными к исполнению 15:04
Kia начала продажи универсала и кроссовера Ceed на электричестве 15:02
Мишустин: Вопросы АПК и развития сел будут важнейшим приоритетом работы 14:58
В аэропорту Хельсинки появились туалеты для животных 14:58
В Уфе возбудили дело по факту взрыва газа в жилом доме 14:51
Россияне смогут оплатить покупку квартиры банковской картой 14:42
В Ленобласти завели дело о попытке похищения школьницы 14:33
У стрелявшего в суде Новокузнецка был конфликт с раненой женщиной 14:18
В Карелии побит температурный рекорд вековой давности 14:18
В Башкирии педиатра будут судить за смерть 16-летней пациентки 14:17
Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности 14:16
Видеотрансляция: Госдума рассматривает кандидатуру премьер-министра 14:13
В Ульяновске таксист опустошил счет пассажира, забывшего телефон 14:13
В Госдуме ждут от Мишустина активного решения задач развития экономики 14:11
Телеканал СТС показал пилот сериала про регби 14:10
Могут ли оштрафовать за замерзшую "омывайку" 14:04
В Австрии горожане могут завести виртуальный огород 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 15:14
Рубрика: В мире

В Австралии спасли от огня уникальные деревья

Текст: Юрий Когалов
Австралийские пожарные провели спецоперацию по спасению от огня уникальных сосен, которые росли еще во времена динозавров.

Воллемия считается одним из самых древних растений на Земле, оно было распространено в юрский период и долгое время считалось исчезнувшим миллионы лет назад. На всей планете этот вид деревьев в естественной среде можно найти только в национальном парке "Уоллеми" в 65 километрах от Сиднея. В одном из местных ущелий редчайшие сосны было случайно обнаружены в 1994 году. С тех пор они тщательно охранялись, а их точное местоположение держалось в секрете.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: австралийцы на машине вывозят коал из зоны пожаров

По словам министра окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтта Кина, которые приводит Le Figaro, таких деревьев всего несколько десятков, и туристы могли просто вытоптать молодую поросль, если бы захотели на них посмотреть.

Чтобы сосны росли тут и далее, пожарные с самолетов залили водой и спецсредствами все пути, по которым огонь мог к ним подобраться, создав своеобразный защитный круг. Также в том ущелье была создана ирригационная система, чтобы обеспечить необходимую влажность.

Большую надежду власти Австралии возлагают также на пошедшие недавно дожди, которые немного очистили воздух от гари и дыма.

Согласно последним данным, огонь, бушующий в стране с сентября, уничтожил растительность на площади в 11 миллионов гектаров, что сравнимо с территорией Бельгии или Ирландии.

В мире Океания Австралия Лесные пожары в Австралии

Главное сегодня

Правительство России подало в отставку
В Госдуме оценили слова депутата ЕП об "искажении" Россией истории
Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности
Дело о стрельбе в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности