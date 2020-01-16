В Австралии спасли от огня уникальные деревья

Австралийские пожарные провели спецоперацию по спасению от огня уникальных сосен, которые росли еще во времена динозавров.

Воллемия считается одним из самых древних растений на Земле, оно было распространено в юрский период и долгое время считалось исчезнувшим миллионы лет назад. На всей планете этот вид деревьев в естественной среде можно найти только в национальном парке "Уоллеми" в 65 километрах от Сиднея. В одном из местных ущелий редчайшие сосны было случайно обнаружены в 1994 году. С тех пор они тщательно охранялись, а их точное местоположение держалось в секрете.

По словам министра окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтта Кина, которые приводит Le Figaro, таких деревьев всего несколько десятков, и туристы могли просто вытоптать молодую поросль, если бы захотели на них посмотреть.

Чтобы сосны росли тут и далее, пожарные с самолетов залили водой и спецсредствами все пути, по которым огонь мог к ним подобраться, создав своеобразный защитный круг. Также в том ущелье была создана ирригационная система, чтобы обеспечить необходимую влажность.

Большую надежду власти Австралии возлагают также на пошедшие недавно дожди, которые немного очистили воздух от гари и дыма.

Согласно последним данным, огонь, бушующий в стране с сентября, уничтожил растительность на площади в 11 миллионов гектаров, что сравнимо с территорией Бельгии или Ирландии.