В Австрии горожане могут завести виртуальный огород

Завести собственный огород для выращивания экологически чистых овощей уже не является несбыточной мечтой для жителей Вены и других крупных австрийских городов. Желающие заняться сельским хозяйством могут сделать это виртуально, не выходя из квартиры, сообщает газета Kronen Zeitung.

Для этого надо зайти на сайт организаторов и купить грядки площадью от одного до десяти квадратных метров. Эта услуга обойдется в 99 евро. Далее с помощью специальной программы на смартфоне в режиме реального времени можно управлять всеми сельскохозяйственными процессами. Горожане вскапывают землю, высаживают рассаду, поливают растения и так до получения долгожданного урожая, который затем доставят домой.

А на земле, которая существует реально и находится в местечке Мельбрюкке в Каринтии, рабочие кооператива в точности выполняют все указания владельцев. Купленные участки находятся под видеонаблюдением, поэтому каждый хорошо ориентируется, что происходит на месте. В марте высаживают ранние культуры, например, редиску, а после морковь и салаты. Если урожай превышает потребности семьи, можно обменять его на другие культуры с виртуальными коллегами или передать на нужды благотворительности.

Идея о виртуальном огороде возникла у австрийского активиста Кристофа, который реализовал ее на практике с помощью своего немецкого друга. Интерес к начинанию настолько большой, что очередь на приобретение участков растянулась на несколько месяцев. Все работы на земле выполняются в соответствии со строгими экологическими стандартами.