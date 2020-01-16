Новости

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО 15:26
Фото: певец Влад Топалов перенес вторую с начала года операцию 15:19
Почти 6 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области приобрели жилье 15:18
Сеул потратит на развитие науки и технологий более 21 миллиарда долларов 15:18
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности 15:13
СМИ: Боксеру Ковалеву грозит до четырех лет тюрьмы по новому иску в США 15:08
В Сети появился изначальный сценарий девятого эпизода "Звездных войн" 15:06
Матвиенко: Мишустин знает, что делать для роста экономики 15:05
Мишустин назвал майские указы Путина обязательными к исполнению 15:04
Kia начала продажи универсала и кроссовера Ceed на электричестве 15:02
Мишустин: Вопросы АПК и развития сел будут важнейшим приоритетом работы 14:58
В аэропорту Хельсинки появились туалеты для животных 14:58
В Уфе возбудили дело по факту взрыва газа в жилом доме 14:51
Россияне смогут оплатить покупку квартиры банковской картой 14:42
В Ленобласти завели дело о попытке похищения школьницы 14:33
У стрелявшего в суде Новокузнецка был конфликт с раненой женщиной 14:18
В Карелии побит температурный рекорд вековой давности 14:18
В Башкирии педиатра будут судить за смерть 16-летней пациентки 14:17
Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности 14:16
Видеотрансляция: Госдума рассматривает кандидатуру премьер-министра 14:13
В Ульяновске таксист опустошил счет пассажира, забывшего телефон 14:13
В Госдуме ждут от Мишустина активного решения задач развития экономики 14:11
Телеканал СТС показал пилот сериала про регби 14:10
Могут ли оштрафовать за замерзшую "омывайку" 14:04
В Австрии горожане могут завести виртуальный огород 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 14:02
Рубрика: В мире

В Австрии горожане могут завести виртуальный огород

Текст: Александр Саможнев

Завести собственный огород для выращивания экологически чистых овощей уже не является несбыточной мечтой для жителей Вены и других крупных австрийских городов. Желающие заняться сельским хозяйством могут сделать это виртуально, не выходя из квартиры, сообщает газета Kronen Zeitung.

Фото: iStock
Австрийские магазины обяжут бесплатно раздавать просроченные продукты

Для этого надо зайти на сайт организаторов и купить грядки площадью от одного до десяти квадратных метров. Эта услуга обойдется в 99 евро. Далее с помощью специальной программы на смартфоне в режиме реального времени можно управлять всеми сельскохозяйственными процессами. Горожане вскапывают землю, высаживают рассаду, поливают растения и так до получения долгожданного урожая, который затем доставят домой.

А на земле, которая существует реально и находится в местечке Мельбрюкке в Каринтии, рабочие кооператива в точности выполняют все указания владельцев. Купленные участки находятся под видеонаблюдением, поэтому каждый хорошо ориентируется, что происходит на месте. В марте высаживают ранние культуры, например, редиску, а после морковь и салаты. Если урожай превышает потребности семьи, можно обменять его на другие культуры с виртуальными коллегами или передать на нужды благотворительности.

Идея о виртуальном огороде возникла у австрийского активиста Кристофа, который реализовал ее на практике с помощью своего немецкого друга. Интерес к начинанию настолько большой, что очередь на приобретение участков растянулась на несколько месяцев. Все работы на земле выполняются в соответствии со строгими экологическими стандартами.

В мире Европа Австрия

Главное сегодня

Правительство России подало в отставку
В Госдуме оценили слова депутата ЕП об "искажении" Россией истории
Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности
Дело о стрельбе в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности