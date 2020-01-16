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16.01.2020 19:45
Рубрика: В мире

Берлинское печенье

"Зеленая неделя" позволит оценить перспективы российских компаний на мировом продовольственном рынке
Текст: Андрей Слепнев (генеральный директор Российского экспортного центра)
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
В Берлине стартует "Зеленая неделя" - крупнейшая международная продовольственная выставка (17-26 января 2020 года). Российская экспозиция организована Минсельхозом совместно с Российским экспортным центром. 18 регионов и 250 компаний представят там продукцию, отвечающую мировым стандартам качества и экологичности: хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, растительное масло, мед, вино и другие товары.
На выставку в Берлине Россия привезла рыбу, овощи и фрукты, кондитерские изделия, мед и вино. Фото: AP На выставку в Берлине Россия привезла рыбу, овощи и фрукты, кондитерские изделия, мед и вино. Фото: AP
На выставку в Берлине Россия привезла рыбу, овощи и фрукты, кондитерские изделия, мед и вино. Фото: AP

Агропромышленный комплекс является одним из драйверов российской внешней торговли. На него приходится шестая часть несырьевого неэнергетического экспорта. За пять лет объем экспорта продукции АПК вырос на 30%. Мы ожидаем, что по итогам 2019 года объем поставок за границу достигнет $25 млрд, превысив целевой показатель на $1 млрд. Но задачи, поставленные перед нами в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт", очень амбициозны. В 2024 году объем экспорта продукции АПК должен достичь $45 млрд.

Экспорт - это не только прибыль компаний, это новые рабочие места и инновационные технологии в России

Российские производители сейчас поставляют агропродовольственную продукцию в 160 стран. Это и Европейский союз, и страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и, конечно, СНГ. При этом работа по открытию новых рынков продолжается.

Фото: iStock
Россия нарастила экспорт подсолнечного масла и рыбы

Крупнейшим покупателем российской продукции АПК является Китай, и его доля растет. В 2019 году, по данным на середину декабря, эта страна импортировала из России товаров на $3 млрд - на 25% больше, чем за аналогичный период 2018 года. На КНР приходится 13% от всего объема российского экспорта АПК (по итогам 2018 года было 10%). На втором месте находится Турция, на третьем - Южная Корея. Также среди крупнейших импортеров российской агропродукции - Казахстан, Египет, Нидерланды и Украина.

Если говорить о продуктах российского аграрного экспорта, то лидирующие позиции занимают зерновые культуры, из которых главной остается пшеница. По объемам внешних поставок пшеницы Россия почти вдвое опережает экспортера N 2 - Канаду. Также высоки объемы поставок за рубеж ячменя и кукурузы. Следующая после зерновых по объемам экспорта сфера - рыба и морепродукты. Поставки тут растут опережающими темпами за счет удорожания и повышения физических объемов экспорта краба и минтая. К драйверам российского агропродовольственного экспорта относятся растительные масла.

По итогам 2019 года мы видим, что усилия по диверсификации структуры экспорта АПК дают результат. Рост незерновых поставок увеличился более чем на 10%. И развитие этого тренда - одна из ключевых задач на ближайшие годы. Долю зерновых, на которые приходится порядка трети объема вывоза, предстоит сократить до 25% и пропорционально увеличить экспорт товаров высоких переделов.

Из продовольствия с высокой добавленной стоимостью значительный рост (14%) в прошлом году показали поставки шоколада и других готовых какаосодержащих продуктов. Их главным покупателем стал Китай. Экспорт мучных и сахаристых кондитерских изделий увеличился на 10%, сахара - на 33%, продуктов глубокой переработки зерновых - на 20%.

В 2019 году удалось открыть новые рынки для российской мясомолочной отрасли. Например, прошли первые поставки птицы и молока в Китай, свинины - во Вьетнам. В наступившем году работа в этом направлении будет продолжена.

Фото: Олег Прасолов
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Помимо диверсификации экспорта важной задачей является продвижение отечественной продукции АПК за рубежом. Поэтому Российский экспортный центр уделяет большое внимание участию наших компаний в крупных международных выставках - таких как "Зеленая неделя" в Берлине. За 2019 год РЭЦ организовал участие примерно 1,2 тыс. компаний в зарубежных выставках и деловых миссиях. Они заключили экспортные контракты на миллиарды рублей, получили опыт и наладили контакты с партнерами за рубежом.

Экспорт - это не только прибыль для идущих на внешние рынки компаний. Экспортные производства создают новые рабочие места, привлекают в инновационные технологии. Чтобы конкурировать с крупными зарубежными производителями, наши компании усиленно работают над качеством продукции. В итоге оно повышается как на внешнем рынке, так и на внутреннем. Экспорт - это драйвер экономики. И его увеличение означает повышение уровня жизни россиян.

Кстати

Концепция российской экспозиции на "Зеленой неделе" предусматривает демонстрацию достижений отечественного АПК и разнообразие продовольственной продукции, сообщает пресс-служба минсельхоза. Будет организована ресторанная зона, запланировано проведение гастрономических мероприятий и дегустаций, а также зона Russian Food Market, где посетители выставки смогут приобрести продукцию российских производителей.

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