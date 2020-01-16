В "Единой России" обсудили реализацию Послания президента

"Единая Россия" будет добиваться наказания для чиновников за срыв сроков строительства яслей. Кроме того, партия возьмет под контроль обеспечение школьников 1-4 классов бесплатным качественным питанием.

"Для нас очень важно, что целый ряд предложений, которые мы обсуждали с людьми на местах, вошли в текст Послания", - заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на расширенном заседании президиума генсовета партии. Сам документ он назвал для "единороссов" "прямым руководством к действию".

Партия возьмет под контроль срыв сроков сдачи детских садов. До 15 марта в ЕР сформируют перечень проблемных объектов и территорий: за каждым будет закреплен ответственный депутат. "Мы заставим чиновников выполнять свои прямые обязанности, не позволим никому больше заниматься очковтирательством, отписками, затягивать процесс оформления образовательных лицензий. А в отношении тех, кому и это не поможет, будем добиваться принятия решений об отставке", - предупредил Турчак. Еще один приоритет для партии - организация качественного бесплатного горячего питания для учеников младших классов. "Единая Россия" должна сделать все возможное, чтобы региональные чиновники не растягивали решение этой задачи", - отметил Турчак. Для этого партия будет добиваться от исполнительной власти графика введения нового порядка организации питания в школах, чтобы потом предоставить его родителям школьников.

По новым мерам соцподдержки семей с детьми, которые президент обозначил в своем Послании, ЕР также проведет консультации в региональных общественных приемных председателя партии Дмитрия Медведева.