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16.01.2020 17:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Происки небес

Главный синоптик страны объяснил причину "жаркой" зимы
Текст: Ольга Игнатова
Крещенских морозов в этом году на европейской территории страны не будет, рассказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции.
Нынешней "жаркой" зимой стоит чаще носить с собой зонтики. Фото: REUTERS Нынешней "жаркой" зимой стоит чаще носить с собой зонтики. Фото: REUTERS
Нынешней "жаркой" зимой стоит чаще носить с собой зонтики. Фото: REUTERS

В столичном регионе в предстоящие выходные температура будет чуть ниже, чем на рабочей неделе. В крещенскую ночь - до минус 3-5, а днем - ноль и возможно чуть ниже нуля. "Мы надеемся, что крещенская ночь будет лунная, звездная и штилевая, то есть безветренная", - отметил синоптик. Окунаться в купель в такую погоду легче, чем в мороз или при ветре. В столичных водоемах температура воды сейчас не выше плюс 4 градусов, и на их поверхности очень хрупкий лед. Поэтому синоптик просит учитывать этот факт и не выходить на лед.

Фото: RobertHoetink / iStock
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Вильфанд отмечает, что на Крещение, 19 января, хоть и принято считать, что должно быть холодно, но на самом деле средняя температура крещенской ночи в центре европейской территории - минус 11 градусов. Хотя, конечно, этой зимой температура бьет рекорд за рекордом. Так, 15 января в Санкт-Петербурге воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса (предыдущий рекорд этого дня - плюс 5,5 градуса отмечен в 1975 году). На севере - в Петрозаводске - в среду было аж плюс 5,2 градуса (предыдущий рекорд - плюс 3,6 градуса - зафиксирован в том же 1975 году), в Твери - плюс 3,8 градуса (плюс 3 градуса отмечены в 1925 году). В Москве температура всего чуть-чуть не дотянула до рекорда 1933 года. В среду воздух в столице прогрелся до плюс 3 градусов.

И холодов в обозримой перспективе не видно. Крещенское похолодание - кратковременное. Затем снова дневные температуры перейдут в плюс. "Нынешняя зима вообще может стать самой "жаркой" в Москве", - уточнил синоптик. Хотя с 1950 года он насчитал семь теплых декабрей.

По предварительному прогнозу на февраль, зима еще может отыграться за теплый декабрь и январь

Отвечая на вопрос о том, не является ли потепление следствием применения климатического оружия, что в итоге может привести к интенсивному таянию вечной мерзлоты, синоптик однозначно ответил, что мерзлоте пока ничего серьезно не угрожает. "Да, в Якутии сейчас минус 25-30, а должно быть минус 40-45. Так же и на севере Красноярского края. Везде теплее положенного, но это не влияет на мерзлоту", - добавил синоптик. Он напомнил, что климатическое оружие потому так и называется, что влияет на изменение климата. А при изменении климата учащаются экстремальные события. Но существует конвенция ООН о запрете воздействовать на природную среду, и вряд ли какая-то из стран его нарушит. Ведь климат границ не знает. Неизвестно, чем обернется искусственное вмешательство в климат какой-то страны.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Когда-то метеорологическим оружием считалось создание озоновой дыры. Но эти дыры смещаются и вполне могут оказаться над территорией того государства, которое их создало", - добавил Вильфанд.

Потепление же, по его словам, объясняется довольно просто. "Сейчас необычно ведут себя всесезонные центры действия атмосферы. "Есть так называемый Исландский минимум. Это стационарный циклон. А есть стационарный антициклон в районе Азорских островов - Азорский максимум. В течение последнего года давление в районе минимума меньше нормы, а в центре Азорского антициклона выше. Из-за такого различия в давлении на относительно небольшой территории начался зональный процесс перемещения воздушных масс с запада на восток. Теплые воздушные массы с Атлантики с огромной скоростью перемещаются через Западную Европу, европейскую территорию России, через Урал уходят в Западную Сибирь и Красноярский край, а также в Якутию. Но это чисто физические процессы", - пояснил Вильфанд.

Кстати, по предварительному прогнозу на февраль, зима еще может отыграться за необычно теплые декабрь и январь.

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