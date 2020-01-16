В Госдуме ждут от Мишустина активного решения задач развития экономики

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты Госдумы ждут от Михаила Мишустина в случае его назначения на пост премьер-министра.

Перед началом рассмотрения кандидатуры Мишустина на пленарном заседании Госдумы Володин заявил, что от нового премьер-министра в ГД ждут более активного решения задач развития экономики и реализации национальных проектов.

Он отметил, что предыдущим составом кабмина "многое сделано". Ушедшее в отставку правительство, по его словам, выстроило эффективную работу с парламентом, но стоящие перед страной задачи, обозначенные президентом РФ в Послании Федеральному Собранию, нужно решать более динамично, заявил спикер.

Депутаты политических фракций Госдумы в ходе встреч с кандидатом высказали замечания о работе четырех министерств, рассказал также Володин.

- Прозвучали фамилии, прозвучали министерства, где, по мнению депутатов, недостаточно эффективно построена работа, - сказал он, не уточнив, о каких ведомствах идет речь.

Глава нижней палаты также сообщил, что новый глава правительства уже весной должен выступить с отчетом перед Госдумой, так что времени "на раскачку" у него не будет.