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16.01.2020 17:39
Рубрика: В мире

В Индии испекли рекордный торт длиной в шесть километров

Текст: Александр Саможнев
Фото: Arun SANKAR / AFP Фото: Arun SANKAR / AFP
Фото: Arun SANKAR / AFP

Индийские кондитеры пошли на мировой рекорд. Они испекли ванильный торт с шоколадной начинкой длиной 6,5 километра. В ширину изделие составляло всего десять сантиметров, но размещалось на нескольких тысячах столов на свежем воздухе, сообщает газета Kronen Zeitung.

Фото: Handout / West Sumatra BKSDA / AFP
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По данным федерации пекарей в южном индийском штате Керала, над гигантским угощением работали 1500 поваров в течении четырех часов. Для изготовления торта им потребовалось порядка 12 тонн муки и сахара.

Комитет Книги рекордов "Гиннеса" предварительно оценил параметры торта. Если заявленные изготовителями 6,5 километра будут подтверждены, будет побит предыдущий рекорд китайских пекарей. В 2018 году они испекли фруктовый пирог длиной 3,2 километра.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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