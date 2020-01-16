В Индии испекли рекордный торт длиной в шесть километров

Индийские кондитеры пошли на мировой рекорд. Они испекли ванильный торт с шоколадной начинкой длиной 6,5 километра. В ширину изделие составляло всего десять сантиметров, но размещалось на нескольких тысячах столов на свежем воздухе, сообщает газета Kronen Zeitung.

По данным федерации пекарей в южном индийском штате Керала, над гигантским угощением работали 1500 поваров в течении четырех часов. Для изготовления торта им потребовалось порядка 12 тонн муки и сахара.

Комитет Книги рекордов "Гиннеса" предварительно оценил параметры торта. Если заявленные изготовителями 6,5 километра будут подтверждены, будет побит предыдущий рекорд китайских пекарей. В 2018 году они испекли фруктовый пирог длиной 3,2 километра.